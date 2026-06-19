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अब देसी पिस्टल नहीं, कलम से बदली तकदीर, सिकलीगर युवा चले रोजगार की राह

बुरहानपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के सौदागर सिकलीगर समाज में नई अलख जगाई. अवैध हथियार बनाना किया बंद.

Sikligar Youth change mind set
बुरहानपुर में पुलिस ने सिकलीगर युवाओं की सोच बदली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : खकनार क्षेत्र का पाचौरी गांव अवैध हथियार बनाने सहित तस्करी के मामलें में कुख्यात है. गांव में सिकलीगर समाज के कई परिवार अवैध देसी पिस्टल बनाने का काम करते हैं. यहां युवाओं और पुरुषों को पुलिस ने समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया है. पुलिस विभाग ने यहां के लोगों को बंदूक बनाने की राह छोड़ कलम और रोजगार थामने का अवसर दिया. पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने क्षेत्र में परिवर्तन मुहिम की शुरुआत की है.

युवाओं को अपराध के दलदल से निकालने की मुहिम

सिकलीगर समाज के उत्थान, युवाओं को अपराध के दलदल से बाहर निकालने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने प्रभावी कार्ययोजना बनाई. युवा पीढ़ी अपराध की दुनिया को छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवनयापन करना शुरू कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश पर नेपानगर एसडीओपी निर्भय सिंह अलावा ने खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी.

बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी (ETV BHARAT)

पुलिस ने खोले रोजगार के नए द्वार

इसी कड़ी में बुरहानपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की रोकथाम और युवाओं में जागरुकता के मकसद से विशेष अभियान चलाया है. महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटे खकनार क्षेत्र में पुलिस न केवल अवैध हथियारों के नेटवर्क पर प्रहार किया, बल्कि समाज के बीच संवाद स्थापित कर शिक्षा, जागरूकता और रोजगार के नए द्वार भी खोलने की कवायदे शुरू हो चुकी है. गांव में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने, खरीद-फरोख्त और तस्करी पर रोक लगाने का भी प्रयास किया है, जहां बड़ी संख्या में अवैध हथियारों का कारोबार किया जाता है, वहां कार्रवाई भी तेज की गई. युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम चलाई. ग्राम चौपाल भी आयोजित की जा रही है.

Sikligar Youth change mind set
युवाओं को अपराध के दलदल से निकालने की मुहिम (ETV BHARAT)

स्कूलों और गुरुद्वारा में पुलिस का जनसंवाद

खकनार थाना परिसर, क्षेत्र के स्कूलों और गुरुद्वारा में पुलिस द्वारा जनसंवाद किया जा रहा है. पुलिस और समाज की संयुक्त बैठकें हो रही हैं. बैठक में युवाओं को अपराध का रास्ता छुड़वाकर सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का सफल प्रयास जारी हैं. अभियान के तहत शुरुआत में पुलिस ने 5 युवाओं को रोजगार दिलवाया. गांव के लोगों को नगर सुरक्षा समिति में भी शामिल किया गया है. शिक्षित युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है.

दो वर्षों में ताबड़तोड़ कार्रवाई

खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया "खकनार पुलिस ने पिछले दो वर्षों में अवैध पिस्टल तस्करों की धरपकड़ में बड़ी कामियाबी हासिल की है. वर्ष 2024 से 2026 के बीच 27 मामले दर्ज किए, जिनमें 66 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है. 151 अवैध देशी हस्तनिर्मित पिस्टल और फैक्ट्रियों को संचालित करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी भारी मात्रा में जब्त की जा चुकी है."

बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक की मुहिम

बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया "बुरहानपुर पुलिस ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है. पुलिस ने सिकलीगर समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के मकसद से विशेष बैठक, जनसंवाद और रोजगार मेला आयोजित किया गया. इस दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई है. साथ ही पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है."

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