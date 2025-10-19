ETV Bharat / state

बुरहानपुर का अनोखा श्री स्वामीनारायण मंदिर, केवल धनतेरस पर होते माता के चरणों के दर्शन

बुरहानपुर में मौजूद श्री स्वामीनारायण मंदिर की अनोखी मान्यता. केवल धनतेरस पर होते हैं माता लक्ष्मी के चरणों के दर्शन. कुमकुम लेने पहुंचते हैं भक्त.

BURHANPUR SHRI SWAMINARAYAN TEMPLE
बुरहानपुर का अनोखा श्री स्वामीनारायण मंदिर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
बुरहानपुर: सिलमपुरा स्थित अतिप्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों के विशेष दर्शन होते हैं. पूरे साल भर धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जब भक्तों को कुमकुम से भरे चरणों का दर्शन लाभ मिलता है. मान्यता है कि, चरणों के दर्शन मात्र से ही सारी मुरादे पूरी होती हैं. साथ ही पूरे सालभर धन-धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है. धनतेरस के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है. आसपास के जिलों सहित गुजरात से भी भक्त माता के चरणों के दर्शन के लिए आते हैं.

200 साल पुराना है श्री स्वामीनारायण मंदिर
श्री स्वामीनारायण मंदिर गुजराती सम्प्रदाय के अनुयायियों का मंदिर है. जो करीब 200 साल से ज्यादा प्राचीन है. यहीं वजह है कि गुजरात महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से भक्त पहुंचते हैं. लोकमान्यता है कि माता लक्ष्मी जी के चरणों का कुमकुम बड़े ही भाग्य से भक्तों को मिलता है. जो भी भक्त इस कुमकुम को शिरोधारर्य (सिर पर लगाना) करता है, वह सौभाग्यशाली होता है.

केवल धनतेरस पर होते हैं चरणों के दर्शन
धनतेरस का पर्व यूं तो पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर स्थित हैं, जहां आज का दिन काफी महत्व रखता है, यहां माता लक्ष्मी जी के चरणों के दिव्य दर्शन होते हैं, यह दर्शन सिर्फ सालभर में एक ही बार कराए जाते हैं, दर्शन पाकर भक्तों अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं.

धनतेरस पर होते माता के चरणों के दर्शन

मंदिर से जुड़े संतों के मुताबिक, ''माता लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है. माता लक्ष्मी का यह कुमकुम रूपी चरण चिह्न विशेष रूप से पूजन और दर्शन के लिए सजाते हैं और भक्तजन बड़े ही भक्तिभाव से शिरोधार्य करते हैं.''

'कुमकुम लगाने से नहीं होती धन की कमी'

श्री स्वामिनारायण मंदिर के महंत कोठारी बृज बल्लभ दासजी ने बताया कि, ''श्री स्वामीनारायण मंदिर में यह प्राचीन परंपरा आज भी निभाई जाती है, जो कई पीढ़ियों से प्रचलित है. माता लक्ष्मी जी के चरणों का यह कुमकुम तिलक केवल भाग्यशाली भक्तों को ही मिलता है, और जो भी इसे अपने मस्तक पर धारण करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती.''

