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साल में केवल एक दिन माता लक्ष्मी के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन, धनतेरस पर उमड़े भक्त

केवल धनतेरस पर मां लक्ष्मी के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी मान्यताओं और प्राचीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं. बुरहानपुर में भी एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है, जो अपनी विशेषताओं के लिए खासा महत्व रखता है. सिलमपुरा क्षेत्र में करीब 200 साल पुराने श्री स्वामीनारायण मंदिर में धनतेरस के दिन भक्तों को माता लक्ष्मी के दुर्लभ दर्शन का लाभ मिलता है. यहां साल में केवल एक दिन माता लक्ष्मी के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन होते हैं.

मंदिर में स्वामीनारायण संप्रदाय के महंत और हरिभक्त विशेष पूजन और आरती करते हैं. सुबह माता के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन के लिए द्वार खोल दिया गया. दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र के भक्तों का तांता लगा है. माता लक्ष्मी जी के चरणों के कुमकुम को भक्त अपने साथ लेकर जाते हैं. लोग इस कुमकुम को तिजोरी और देवघर में रखते है. मान्यता है कि इससे सालभर घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है.

श्री स्वामीनारायण मंदिर में सालभर माता लक्ष्मी के चरणों को वस्त्र और साड़ी से ढंककर रखते हैं. महज एक दिन भक्तों को लक्ष्मीजी के दुर्लभ चरणों के दर्शन कराए जाते हैं. मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि माता के चरणों के दर्शन करने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस दिन का भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है. भक्त सुबह से ही मंदिर में दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंच जाते हैं. कई भक्त रोजाना पहुंचते है, जबकि दूरदराज के भक्त महज एक दिन धनतेरस के अवसर पर आते हैं.

बुरहानपुर का श्री स्वामीनारायण मंदिर (ETV BHARAT)

200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन

श्री स्वामीनारायण मंदिर में धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी के चरणों का विशेष श्रृंगार किया जाता है. माता के चरणों को कुमकुम से सजाया जाता है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन का लाभ मिलता है. श्रद्धालु नरेंद्र मोदी ने बताया "श्री स्वामीनारायण मंदिर में करीब 200 सालों से अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है. यहां माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित है. धनतेरस के दिन चरणों के दर्शन होते हैं, जबकि पूरे सालभर चरणों को वस्त्र और साड़ी से ढंक देते हैं. माता के चरणों में मत्था टेकने से भक्तों जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है."

बुरहानपुर में 200 साल पुराना श्री स्वामीनारायण मंदिर (ETV BHARAT)

श्री स्वामीनारायण मंदिर के शास्त्री चिंतनदास प्रियदास ने बताया "आज धनतेरस का शुभ दिन है. इस दिन मंदिर में भक्तों को माता लक्ष्मी के कुमकुम से भरे चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, कई राज्यों से भक्त मंदिर में पहुंचते हैं. पूरे सालभर उन पर धन, सुख और समृद्धि की बरसात होती है."