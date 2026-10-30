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बुरहानपुर में 201 रुपए के कूपन में मिली 55 लाख की कार, लकी ड्रा से बदली मेधांश की किस्मत

बुरहानपुर में 201 रुपए के कूपन में मिली 55 लाख की कार ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: सिलमपुरा में रहने वाले रायकवार परिवार में खुशी का महौल है. पिछले साल आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम में गरबा महोत्सव के दौरान 6 साल के मेधांश रायकवार के नाम से दादा-दादी ने 201 रुपए में लकी ड्रा कूपन खरीदा था. इसके बाद लकी ड्रा खोले गए. इसमें फर्स्ट विनर मेधांस बना है और उसे इनाम में 55 लाख की लग्जरी फॉर्च्यूनर कार खुली.

रातों रात चमकी मेधांश की किस्मत कहते है ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है. पिछले साल आभापुरी में स्थित श्री सरकार धाम में गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था. यहां लकी ड्रॉ का आयोजन रखा गया था. इसमें 6 साल के मेधांश के नाम से उसके दादा-दादी ने भी लकी ड्रा कूपन खरीदा था. इसके बाद प्रथम पुरस्कार के रूप में फॉर्च्यूनर कार खुली थी, अब सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रायकवार परिवार को कार सौंप दी गई हैं. रातों रात मेधांश की किस्मत चमक उठी.