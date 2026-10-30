बुरहानपुर में 201 रुपए के कूपन में मिली 55 लाख की कार, लकी ड्रा से बदली मेधांश की किस्मत
बुरहानपुर में श्री सरकार धाम में गरबा महोत्सव के दौरान पिछले साल खरीदा था लकी ड्रा कूपन. मिली चमचमाती लग्जरी कार. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:46 PM IST
बुरहानपुर: सिलमपुरा में रहने वाले रायकवार परिवार में खुशी का महौल है. पिछले साल आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम में गरबा महोत्सव के दौरान 6 साल के मेधांश रायकवार के नाम से दादा-दादी ने 201 रुपए में लकी ड्रा कूपन खरीदा था. इसके बाद लकी ड्रा खोले गए. इसमें फर्स्ट विनर मेधांस बना है और उसे इनाम में 55 लाख की लग्जरी फॉर्च्यूनर कार खुली.
रातों रात चमकी मेधांश की किस्मत
कहते है ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है. पिछले साल आभापुरी में स्थित श्री सरकार धाम में गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था. यहां लकी ड्रॉ का आयोजन रखा गया था. इसमें 6 साल के मेधांश के नाम से उसके दादा-दादी ने भी लकी ड्रा कूपन खरीदा था. इसके बाद प्रथम पुरस्कार के रूप में फॉर्च्यूनर कार खुली थी, अब सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रायकवार परिवार को कार सौंप दी गई हैं. रातों रात मेधांश की किस्मत चमक उठी.
मेधांश की दादी किरण रायकवार और दादा कैलाश रायकवार ने बताया, "पिछले साल आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम में 201 रुपए में एक लकी ड्रॉ कूपन खरीदा था, जब लकी ड्रा खोले तो उसमें पोते के नाम की घोषणा की गई. इसके बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया, मासूम पोते ने 55 लाख की फॉर्च्यूनर जीती, अब 1 साल बाद हमें कार मिली है, इससे पूरा परिवार खुश है."
घर और गांव में जश्न का माहौल
फॉर्च्यूनर कार आने से घर के आंगन में परिवार में जश्न का माहौल है. मेधांश के माता पिता और दादा दादी ने नई कार की आरती उतारी, इस दौरान सभी लोग खुशी से झूम उठे और उनकी खुशियां दोगुनी हो गई. इस उपलब्धि से क्षेत्र में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. परिजनों ने फॉर्च्यूनर कार मिलने पर मेधांश रायकवार का ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया. परिजनों ने कार की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की. उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, क्षेत्रवासियों ने मेदांश रायकवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
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साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है मेधांश का परिवार
सिलमपुरा निवासी कैलाश और किरण रायकवार बेहद साधारण परिवार से तालुक रखते हैं. किरण बुटीक और क्लासेस संचालित करती हैं. उनके पति कैलाश भी इस काम में साथ देते हैं. उनका बेटा भी निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं. पिछले साल आभापुरी स्थित श्री सरकार धाम में गरबा कार्यक्रम में कैलाश और किरण शामिल हुए थे. अन्य लोगों की तरह उन्होंने पोते के नाम से लकी ड्रा खरीदा था. इसके बाद जब लक्की ड्रा निकाला गया तो उनके पोते का नाम पुकारा गया. पोते का नाम प्रथम पुरस्कार में सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, अब उन्हें कार भी मिल चुकी है.