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18 हजार श्लोक, पौने 6 लाख अक्षर, 221 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पुराण के लिए लगता है भोग

मंदिर के पुजारी हरिकृष्ण मुखियाजी ने इस श्रीमद्भागवत संभालकर सुरक्षित रखा है, जो मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है. इसमें संस्कृत भाषा में करीब 18 हजार श्लोक लिखे हैं. इसकी लंबाई करीब 1 फीट और चौड़ाई करीब 2 फीट है. वर्तमान पुजारी के पूर्वजों ने अपने हाथों से इस श्रीमद्भागवत को लिखकर तैयार किया था. करीब पांचवी पीढ़ी ने इसे अनमोल ग्रंथ को विरासत के रूप में संजोकर रखा है, जो आज की पीढ़ी के लिए भारतीय ज्ञान और सनातन संस्कृति की निशानी भी मानी जाती है.

बुरहानपुर: जिले के इतवारा क्षेत्र स्थित प्राचीन श्री गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज हम आपको इस मंदिर की विशेषता से रूबरू कराते हैं. दरअसल, यह मंदिर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है. सबसे रोचक बात यह है कि यहां हस्तलिखित करीब 221 वर्ष पुरानी श्रीमद्भागवत महापुराण की दुर्लभ पांडुलिपि आज भी सहजकर रखी गई है. इस श्रीमद्भागवत का रोजाना पूजन किया जाता है, इसके समक्ष भोग लगाते हैं.

मुख्य पुजारी हरिकृष्ण मुखियाजी ने बताया कि, ''सनातन परंपरा में श्रीमद्भागवत महापुराण विशेष धार्मिक महत्व रखता है, श्री गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में आज भी 221 साल पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत मौजूद है, इसमें 18 हजार श्लोक हैं. इसके अक्षरों की संख्या पौने छः लाख है, जो करीब ढाई हजार पन्नों पर पांडुलिपि में लिखें गए हैं. दूर-दराज से इस ग्रंथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. हमारे परिवार में मेरी दादी, पापा, मैंने, मेरे बेटे और भतीजे ने श्रीमद्भागवत पर शिक्षा ग्रहण की है, हमारी पांचवी पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.''

संस्कृत भाषा में लिखे हैं 18 हजार श्लोक (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी आदित्य महाराज ने बताया कि, ''मंदिर का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है, यह प्राचीन मंदिर है. इस मंदिर में गोकुल जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. खास बात यह है कि यहां 221 साल पुरानी श्रीमद्भागवत आज भी जीवंत है, इतने बरस बीत जाने के बाद भी इस आधुनिक युग में भी हमारी ऐतिहासिक परंपराए और धार्मिक आस्था सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ संजोकर रखी गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए अनमोल विरासत है.''

रोजाना सैकड़ों दर्शानार्थी पहुंचते

इस मंदिर में रोजाना पट खुलने के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना और भोग चढ़ाते हैं. इसके बाद 221 साल पुरानी व ऐतिहासिक श्रीमदभागवत को मुखियाजी का परिवार इस ग्रंथ को लाल कपड़े में लपेटकर सच्ची श्रद्धा और सावधानी से संभालकर रखता है. यहां रोजाना सैकड़ों दर्शानार्थी पहुंचते हैं, वह ग्रंथ को न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का प्रतिक मानते हैं, इससे कई लोगों की धार्मिक आस्था जुडी है.