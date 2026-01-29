ETV Bharat / state

शिवबाबा मेला में श्रद्धालुओं का सैलाब, झाबुआ के बाद झूलों की फिटनेस, सुरक्षा बेल्ट को लेकर कड़े निर्देश

बुरहानपुर में सुक्ता नदी किनारे शिवबाबा मेला का आयोजन, शिवबाबा और जगदंबा माता मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से निगरानी.

BURHANPUR SUKTA RIVER FAIR 2026
बुरहानपुर में सुक्ता नदी किनारे शिवबाबा मेला का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के उत्कृष्ट मैदान में पिछले दिनों एक मेले में झूला गिरने से लगभग एक दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल हो गई थीं, इस हादसे के बाद बुरहानपुर के प्रसिद्ध शिवबाबा मेला और मंदिर समिति अध्यक्ष रूपसिंह पवार ने मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है. उन्होंने मेला परिसर में निरीक्षण के बाद झूला संचालकों को सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी है. ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे.

उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट में सुक्ता नदी के तट स्थित प्रसिद्ध शिवबाबा मेला का बीते कई सालों से आयोजन हो रहा है. इस साल भी बसंत पंचमी से 14 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है. बसंत पंचमी से प्रसिद्ध शिवबाबा और जगदंबा माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है. अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, इस मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं. जिला प्रशासन और मेला समिति भक्तों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है.

मेला समिति अध्यक्ष ने झूला संचालकों को दिए सख्त निर्देश (ETV Bharat)

मेले की सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी

यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. पुलिस विभाग ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है. इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग और नेपानगर एसडीएम भागीरथ वाखला ने भी मेला स्थल का जायजा लिया है, उन्होंने मेला समिति को झूलों सहित मनोरंजन साधनों पर सख्त निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं.

burhanpur shivbaba mela 2026
मेला में बड़ी संख्या में लगाए गए झूले (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स तैनात

मेला समिति ने पेयजल, पार्किंग, दर्शन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई है. इस मेले में आए श्रद्धालु मनोरंजन के लिए झूलों और अन्य संसाधनों का आनंद उठाते हैं. इस दौरान मेला समिति अध्यक्ष रूपसिंह पवार ने मेला परिसर में संचालित झूला संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि "मेला परिसर में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं."

मेला समिति अध्यक्ष रूपसिंह पवार ने बताया कि "बसंत पंचमी से मेले का आगाज हो चुका है, यहां मैदान में उतरकर एसडीएम और पीडब्ल्यूडी ने झूलों की तकनीकी रूप से जांच की है. झूला संचालकों को सभी झूले पूरी तरह सुरक्षित और तकनीकी रूप से सही स्थिति में रखने की हिदायत दी है. मेला समिति द्वारा भी झूलों की फिटनेस, सुरक्षा बेल्ट, संचालन व्यवस्था और बिजली कनेक्शन की जांच की गई. झूला संचालकों को झूले में क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाने की सलाह दी गई है. साथ ही बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है."

TAGGED:

BURHANPUR SUKTA RIVER FAIR
BURHANPUR FAMOUS FAIR
JAGDAMBA MATA TEMPLE
BURHANPUR NEWS
BURHANPUR SHIVBABA FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.