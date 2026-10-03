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बुरहानपुर में महाराष्ट्र से 200 KM दूरी तय कर प्रतिमाएं लेने पहुंचने लगे मां के भक्त

बुरहानपुर में तैयार देवी मां की प्रतिमाओं की डिमांड मध्य प्रदेश के कई जिलों सहित महाराष्ट्र तक है. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR SCULPTORS IDOLS
बुरहानपुर की प्रतिमाएं आकर्षक और सस्ती (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : शारदीय नवरात्रि के लिए बनाई गई मूर्तियों व झाकियों का काम अंतिम चरण में. मूर्तिकार मातारानी का अंतिम स्वरूप देने में जुटे हैं. मूर्तियों का श्रृंगार किया जा रहा है. सार्वजनिक पंडालों में कार्यकर्ता भी मां दुर्गा के विशाल पंडाल सजा रहे है. इस बार कई मूर्तिकारों ने पवित्र नदियों की मिट्टी और गल से दुर्गा प्रतिमाए तैयार की हैं.

बुरहानपुर से प्रतिमाएं कई जिलों में सप्लाई

बुरहानपुर से नवदुर्गा प्रतिमाएं महाराष्ट्र के कई जिलों तक सप्लाई होती हैं. देवी मां की प्रतिमाएं लेने के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के भक्त बुरहानपुर पहुंच रहे हैं. यहां से हर साल सैकड़ों प्रतिमाएं अन्य जिलों में मां के भक्त ले जाते हैं. शनिवार को महाराष्ट्र के भड़गांव से भक्तों का दल बुरहानपुर में दुर्गा प्रतिमा लेने पहुंचा. उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली से 10 घंटे में 160 किमी का सफर तय किया, तब बुरहानपुर पहुंचे. यहां से माता रानी की प्रतिमा लेकर 2 दिन में भड़गांव पहुंचेंगे. महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी प्रतिमाएं भेजी जा रही हैं.

बुरहानपुर से प्रतिमाएं कई जिलों में सप्लाई (ETV BHARAT)

बुरहानपुर की प्रतिमाएं आकर्षक और सस्ती

महाराष्ट्र के भड़गांव निवासी दीपक निकुम ने बताया "बुरहानपुर में निर्मित प्रतिमाओं की महाराष्ट्र में काफी डिमांड है. यहां आकर्षक और सस्ते दामों में प्रतिमाएं मिलती हैं. हम पिछले 5 वर्षों से प्रतिमा लेकर जाते है. हम 160 किलोमीटर का सफर कर बुरहानपुर आए हैं." मूर्तिकार विशाल कुशवाहा ने बताया "11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. हमने माता रानी को अंतिम स्वरूप देना शुरू कर दिया है. यहां से महाराष्ट्र में भी दुर्गा प्रतिमा भेजी जाती हैं. बुरहानपुर की प्रतिमाएं मनमोहक और आकर्षक होती हैं."

BURHANPUR SCULPTORS IDOLS
मूर्तिकारों के पास पहले से ऑर्डर बुक (ETV BHARAT)

मूर्तिकारों के पास पहले से ऑर्डर बुक

महाराष्ट्र से आए मां के भक्तों का कहना है कि कई वर्षों से बुरहानपुर में निर्मित प्रतिमाओं की मांग महाराष्ट्र के भी कई जिलों में है. बड़ी संख्या में सार्वजनिक पंडालों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रतिमा ऑर्डर देते हैं. शक्ति की भक्ति का महापर्व 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले माता रानी के दरबार और धामों का सिलसिला चल रहा है, पूरे दिनों तक भक्त उपवास और आराधना में लीन रहेंगे, इस दौरान विधि-विधान से पूजा अर्चना का दौर चलेंगा, कन्या भोज सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे.

मंदिरों में भी नवरात्रि की तैयारियां

सार्वजनिक नवदुर्गा समितियों और गरबा महोत्सव द्वारा गरबा आयोजित किया जाएगा. असीर गांव स्थित प्राचीन आशा देवी धाम, इच्छापुर गांव स्थित इच्छादेवी मंदिर, रेणुका माता मंदिर सहित प्राचीन मंदिरों में साज-सजावट शुरू हो गई है, नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त इन मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं. इस बार भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

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