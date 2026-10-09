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मॉर्डन एजुकेशन में गुरुकुल वाली फीलिंग, 100 बरस पुराने बरगद के तले गढ़ा जा रहा देश का भविष्य

बुरहानपुर में बरगद के पेड़ के नीचे आधुनिक शिक्षा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: महर्षि सांदीपनि का मध्य प्रदेश से गहरा आध्यात्मिक नाता रहा है. इसी प्रदेश के उज्जैन में उनका गुरुकुल आश्रम था, जहां भगवान श्रीकृष्ण और उनके मित्र सुदामा ने महर्षि सांदीपनि से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी. महर्षि विशाल वट वृक्ष तले अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे. ये तो रही द्वापर युग की बात, मगर आज कलियुग में भी महर्षि सांदीपनि का यह शिक्षा मॉडल साकार हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्राचीन शास्त्रों की जगह यहां आधुनिक शिक्षा ने जगह बना ली है.

बरगद पेड़ तले आधुनिक शिक्षा