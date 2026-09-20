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बुरहानपुर की वुमन ओनली कैंटीन, लखपति दीदी की दिशा में एक ओर कदम

कॉलेज कैंटीन में ए टू जेड काम की जिम्मेदारी संभाल रहीं महिलाएं, 8 हजार से 25 हजार रु महीना तक कर रहीं कमाईं.

BURHANPUR WOMEN ONLY CANTEEN
कॉलेज कैंटीन में ए टू जेड काम की जिम्मेदारी संभाल रहीं महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 11:37 AM IST

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बुरहानपुर : जिले में स्व सहायता समूह आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने आयुर्वेदिक कॉलेज में कैंटीन व्यवसाय में कदम रखा है. इन महिलाओं ने स्व सहायता समूह से जुड़कर न सिर्फ घरेलू उत्पाद बनाकर अपने हुनर का जादू बिखेरा, बल्कि अब होटल व्यवसाय में भी पहचान स्थापित की है. करीब डेढ़ महीने पहले महिलाओं ने आयुर्वेदिक कॉलेज में कैंटीन की कमान अपने हाथों में ली. इस व्यवसाय में करीब 25 महिलाओं को रोजगार मिला है, उन्होंने आत्मनिर्भरता और सफलता की सीढ़ी पर कदम रखा है.

इस कैंटीन में काम करने से महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ है, उनकी मासिक आय 8 हजार से बढ़कर 20 से 25 हजार तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण समूह की दीदियों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, महिलाओं ने अपनी कुशलता से परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ाया है.

बुरहानपुर की वुमन ओनली कैंटीन (Etv Bharat)

लखपति दीदी बनने की दिशा में एक और कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बुरहानपुर जिले में स्व सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, इसी कड़ी में मोहम्मदपुरा गांव स्थित पंडित शिवनाथ शास्त्री स्वशासी आयुर्वेदिक अस्पताल व कॉलेज परिसर में नवाचार किया गया है. यहां जिला प्रशासन ने स्व सहायता समूह की दीदीयों को कैंटीन संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी है. शुभम आजीविका मिशन की अध्यक्ष खूशबु तिवारी के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में कैंटिन संचालन हो रहा है, इस कैंटीन में स्व सहायता समूह की 25 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, खास बात यह है कि घर, परिवार की जिम्मेदारी के साथ वह कैंटीन की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

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लखपति दीदी बनने की दिशा में एक और कदम (Etv Bharat)

300 स्टूडेंट्स, मरीज व स्टाफ के लिए घर जैसा खाना

ये महिलाएं रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कैंटिन संचालित करती है, कॉलेज के 300 विद्यार्थियों, स्टॉफ व अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता सहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती हैं. इन महिलाओ को स्व सहायता समूह से जुड़ने के पहले जरूरत के लिए लगने वाले पैसे उधार या खेतों में मजदूरी कर जुटाना पड़ते थे, लेकिन अब स्व सहायता समूह से जुड़कर यह महिलाएं हर महीने की अच्छी आमदनी नियमित रूप से कमा रही हैं, गृहणियों और श्रमिक महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आया है, अब अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह महिलाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही हैं.

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300 स्टूडेंट्स, मरीज व स्टाफ के लिए बनातीं हैं घर जैसा खाना (Etv Bharat)

बढ़ने लगी सबकी आमदनी

समूह सदस्य लक्ष्मी तायडे़ ने बताया, कि वह पहले खेती में मजदूरी करती थीं. इस काम में उन्हें 200 रु मेहनताना मिलता था, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद कैंटीन में रोजगार का अवसर मिला, इससे आय में इजाफा हुआ है.

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स्वशासी आयुर्वेदिक अस्पताल की वुमन ओनल कैंटीन (Etv Bharat)

कैंटीन संचालिका व स्व सहायता समूह अध्यक्ष खुशबू तिवारी ने बताया, '' समूह से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण दिया, यहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाना सिखाए गए, इस दौरान कैंटीन संचालन का अवसर मिला, हमारे समूह ने इच्छा जाहिर की, इसके बाद हमें जिम्मेदारी सौंपी गई, इससे महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है. महिलाओं को स्थाई दीर्घकालिक रोजगार मिला है, इससे परिवार और समाज में भी मान सम्मान बढ़ा है.

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कैंटीन में अन्य महिलाओं के साथ जिम्मेदारी संभाल रहीं खूशबु तिवारी (Etv Bharat)

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छात्र-छात्राओं ने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में कैंटिन शुरू होने से उन्हें सुविधा मिली है, यहां चाय, नाश्ता सहित भोजन मिलता है, कई तरह की खाद्य जरूरत की वस्तुए मिलने से काफी सुविधा मिल रही है.

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