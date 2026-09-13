प्रकृति की रक्षा का बच्चों ने दिया संदेश, घरों के लिए मिट्टी से बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा
बुरहानपुर में स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाई गणेश जी की प्रतिमा, घरों में होंगे विराजित. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 5:07 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर के तुरकगुराड़ा गांव में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के मासूम विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है. यहां विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक कला के जरिए खेतों की शुद्ध मिट्टी से गणेशजी की सुंदर व आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया है. स्कूल में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ मिट्टी को गणेशजी का आकार देकर कला का उदाहरण पेश किया. इन प्रतिमाओं को कलर लगाकर सजाया गया है, गणेशोत्सव के दिन इन प्रतिमाओं की घरों में स्थापना की जाएगी.
स्कूल में गणेश प्रतिमा प्रदर्शनी भी लगाई गई. इस दौरान बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया. स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किया, ताकि बच्चों की रचनात्मक कला को निखारा जा सके. सरकारी मिडिल स्कूल में गणेश प्रतिमा बनाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ पूरे विधि विधान से गणेशजी की पूजा-अर्चना की, उन्होंने विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया.
शिक्षक संजय राठौड़ ने बताया कि "स्कूली बच्चों ने शुद्ध मिट्टी से गणेश प्रतिमा का निर्माण किया, उन्होंने सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की है. स्कूल परिसर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया. गणेशजी की प्रतिमा को घरों में विराजित किया जाएगा. पूरे गणेशोत्सव के दौरान विधि विधान से बप्पा की आराधना की जाएगी."
स्कूली बच्चों ने दिया संदेश "श्रद्धा भी, प्रकृति की रक्षा भी"
दरअसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी (POP) की मूर्तियां नदियों, तालाबों और जलशयों में विसर्जित किए जाने के बाद उन्हें प्रदूषित करती हैं, इससे पर्यावरण और जल प्रदूषण फैलता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है. इन समस्याओं को देखते सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मिट्टी से गणेशजी की प्रतिमाएं बनाने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद शिक्षकों ने खेतों से मिट्टी मंगवाई, बच्चों ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार की.
शिक्षक संजय राठौड़ और देवानंद वानखेड़े ने बताया कि "मिट्टी से निर्मित गणेशजी की प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं, साथ ही विसर्जन के बाद मिट्टी पुनः प्रकृति में घुल जाती है, स्कूली बच्चों ने इस पहल के माध्यम से "श्रद्धा भी, प्रकृति की रक्षा भी" का प्रेरणादायक संदेश दिया है.
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प्रधान अध्यापक धनराज महाजन ने बताया कि "हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने मिट्टी से गणेशजी की प्रतिमाओं का निर्माण किया. शिक्षा के साथ साथ बच्चों के भीतर बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित हो रही है, यह पहल बेहद सराहनीय है. इससे बच्चों में श्रद्धा भावना और रचनात्मक कला उभर सकेगी."