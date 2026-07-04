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बुरहानपुर में 8वीं पास करते ही पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे छात्र, एजुकेशन स्टैंडर्ड कमजोर होने का दावा

8वीं पास करते ही पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे छात्र ( ETV Bharat )

स्कूल में पर्याप्त शिक्षको के न होने से सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि बच्चों की उपस्थिति में भी कमी आई है. शिक्षकों के अभाव के चलते अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दे रहे हैं.

छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और कलेक्टर हर्ष सिंह से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है. छात्रा ज्योति ने कहा, "हमारे स्कूल में स्थाई शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं. इससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी." छात्र भीम ने बताया, पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जल्द शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए."

आदिवासी बाहुल्य नेपानगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाकड़ी में एकीकृत माध्यमिक शाला है. यहां स्मार्ट क्लास संचालित किए जाने के लिए सरकार ने बड़ी-बड़ी एलईडी तो उपलब्ध कराई हैं लेकिन पर्याप्त शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं. विद्यालय में पहली से कक्षा आठवीं तक 453 विद्यार्थी दर्ज हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए महज 3 प्राथमिक शिक्षक हैं. इन तीनों को प्राथमिक और माध्यमिक की जिम्मेदारी संभालना पड़ रही है. इसमें प्राथमिक शिक्षक राहुल शर्मा, राधा शर्मा और अमरीश शर्मा, आठों कक्षाओं की व्यवस्था संभाल रहे हैं.

बुरहानपुर: नेपानगर तहसील के बाकड़ी गांव में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत नवीन माध्यमिक स्कूल संचालित किया जाता है. यहां 453 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. इसमें प्राथमिक स्कूल में करीब 250 और माध्यमिक स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी दर्ज हैं, लेकिन माध्यमिक स्कूल पूरी तरह शिक्षक विहीन हो चुका है. यहां बीते 3 सालों से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए नियमित शिक्षक नहीं हैं.

तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग (ETV Bharat)

ग्रामीण सुनील निगवाल ने बताया कि "कुछ बच्चे किसी तरह 8वीं तक तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई इतनी कमजोर है कि वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते. मजबूर हो कर उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है.

तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

ग्रामीण सुनील निगवाल ने बताया, "बीते 3 वर्षों से स्कूल में स्थायी शिक्षकों की कमी है. पिछले सत्र में 1 स्थायी शिक्षक और 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की थी. जिससे किसी तरह पढ़ाई चल रही थी. इस सत्र में आदिम जाति विभाग में मौजूद एक मात्र स्थायी शिक्षक का अन्य जिले में ट्रांसफर कर दिया है.

अब नए सत्र की शुरुआत के बाद न तो कोई नियमित शिक्षक भेजा गया और न ही अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई. इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि इस स्कूल में तत्काल प्रभाव से स्थाई शिक्षकों की नियुक्तियां की जाए, ताकि बच्चों का जीवन खतरे में पड़ने से बचाया जा सके.

'विद्यार्थी नहीं कर पाते नियमित पढ़ाई'

ग्रामीण प्यार सिंह ने बताया, "माध्यमिक स्कूल में स्थाई शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में है. विद्यार्थी नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते, इससे बच्चों का स्कूल से मोह उठ गया है. स्थिति को देखते हुए कम से कम 5 स्थाई शिक्षकों की नियुक्त की जाए. यदि हालात ऐसे ही रहे, तो इसका सीधा असर आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के भविष्य और शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा."

'शिक्षकों की कमी शिक्षा स्तर को बना रहा कमजोर'

प्राथमिक शिक्षक राहुल शर्मा ने बताया, "स्कूल में 453 विद्यार्थी दर्ज हैं, जबकि सुचारू रूप से पढ़ाई कराने के लिए 10 से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है. 3 शिक्षकों के लिए सभी कक्षाओं को पढ़ाना और स्कूल का संचालन करना बेहद कठिन साबित हो रहा है. इससे विधार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. हमने संकुल प्राचार्य और संबंधित विभाग से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है. ऐसे ही एक अतिथि शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों का अभाव शिक्षा स्तर को कमजोर बना रहा है."