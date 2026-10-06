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बुरहानपुर में 6 साल की बच्ची पर गिरा भारी भरकम स्कूल गेट, गोद में लेकर भटकता रहा पिता

बुरहानपुर में बच्ची पर गिरा स्कूल का जर्जर गेट ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर शिक्षा के मंदिर में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां आदिवासी बाहुल्य जम्बूपानी गांव में शासकिय प्राथमिक स्कूल में छात्रा के ऊपर भारी भरकम लोहे की गेट गिर गया, जिसमें पहली कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा दब गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका चाइल्ड वार्ड में इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, आदिवासी बाहुल्य जम्बूपानी गांव में एक ही परिसर में स्कूल और ग्राम पंचायत संचालित हो रही है. यहां मुख्य द्वार पर एक लोहे का गेट लगा था, जिसकी कॉलम से पकड़ कमजोर हो गई थी. कई बार ग्रामीणों ने इस गेट की फिटिंग कराने की मांग की, लेकिन जिम्मेदारों ने नजरअंदाज कर दिया. सोमवार को यहां एक बच्ची स्कूल पहुंची तो अचानक गेट गिर गया, उसे चेहरे और पेट में गंभीर चोट लगी है.

स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप (ETV Bharat)

बाल-बाल बची जान

छात्रा ने दर्द से शोर मचाया, मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मासूम के शरीर से गेट हटाया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले गए. यहां भी सिस्टम की लापरवाही सामने आई. मासूम को स्ट्रेचर नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसके पिता गोद में उठाकर इधर-उधर भटकते नजर आए. जिसके बाद बच्ची को चाइल्ड वार्ड में भर्ती किया गया. जहां उसका इलाज जारी है.

बुरहानपुर जिला अस्पताल में मासूम का इलाज जारी (ETV Bharat)

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन

इस पूरे मामलें में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त भरत जांचपुरे ने जांच की बात कही है. उन्होंने कहा, " यह घटना गंभीर है, मामले की जांच कराएंगे और लापरवाही मिलने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी."

स्कूल में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़

आरोप है कि इस हादसे से पहले कई बार गेट की जर्जर स्थिति से स्कूल प्रबंधन और सरपंच, सचिव को अवगत कराया गया. बावजूद इसके किसी ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया. छात्रा के पिता अजय मेहता ने कहा, " प्रधानपाठक और अन्य शिक्षक बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं, इससे किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है. आज भी हादसे की शिकायत करने पर एक शिक्षक द्वारा धमकी दी गई."

घटना के बाद एक्शन मोड में प्रशासन

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. दर्पण टोके ने बताया, " जिला अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी नहीं है, कर्मचारी भी पर्याप्त हैं. हम मामले की जांच करा रहे हैं, अगर किसी कर्मचारी ने लापरवाही बरती है तो निश्चित रूप सें कार्रवाई की जाएगी."