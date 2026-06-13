मासूम बच्चों ने उठाया बंजर पहाड़ियों को हरा-भरा करने का जिम्मा, 10 हजार सीड बॉल तैयार
बुरहानपुर में बच्चों ने गर्मी की छट्टियां पर्यावरण को समर्पित की. सीड बॉल बनाने के साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:57 PM IST
बुरहानपुर : खड़कोद स्थित गौलोक धाम आश्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने प्रकृति प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है. बच्चों ने अपने हाथों से फलों के बीजों और मिट्टी से सीड बॉल तैयार किए. गर्मियों की छुट्टियों में दर्जनों छात्रों ने लगभग 10 हजार सीड बॉल को आकार दिया. अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में बिल्वपत्र, आम, जामुन, सहजन, सीताफल, नीम और करंज सहित विभिन्न प्रजातियों के बीजों से सीड बॉल बनाए.
बच्चों ने हजारों सीड बॉल तैयार किए
समर हॉलिडे को बच्चों ने सैर सपाटा नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया. गुरुकुल आश्रम के दर्जनों विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ मिट्टी एवं जैविक सामग्री में बीजों को सुरक्षित रूप से समाहित कर सीड बॉल का निर्माण किया है. बरसात के मौसम में सीड बॉल विभिन्न स्थानों सहित बंजर पहाड़ियों पर बिखेरा जाएगा, जिससे प्राकृतिक रूप से पौधों का अंकुरण होगा. इससे धरती हरियाली से लहरा उठेगी.
खास बात यह है हर साल गर्मियों की छुट्टियों गुरुकुल के विद्यार्थी प्रकृति को हरभरा रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. उनके नन्हे हाथों से हजारों सीड बॉल तैयार किए जाते हैं. इस सीड बॉल का रोपण करते हैं.
हरियाली के प्रति जनजागरुकता फैलाई
इस साल विश्व पर्यावरण दिवस से वृहद पौधरोपण अभियान शुरुआत हो चुकी है. इसके अलावा जुलाई के प्रथम सप्ताह में बड़े स्तर पर पौधरोपण की तैयारी की जा रही है. गुरुकुल के आचार्य और पर्यावरण मित्र संजय राठौर के मार्गदर्शन में सीड बॉल बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है. रोजाना इस काम में कई बच्चे जुटे हैं.
अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े राकेश तिवारी ने बताया "गौलोक धाम आश्रम के बच्चे पर्यावरण और सकारात्मक पहल से जुड़कर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं. यह बच्चे न सिर्फ सीड बॉल बनाकर हरियाली बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि लोगों में जागरूकता भी ला रहे हैं. समय-समय पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाती है, इसका लोगों पर असर भी देखने को मिलता है."
- महिलाओं ने बनाई कमाल की गेंद, जमीन पर फेंकते ही हसीन वादियों में बदल जाएगी बंजर जमीन
- महिलाओं ने बनाए लाखों बम, पहली बारिश में पूरे मैहर जिले में होंगे विस्फोट!
गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग किया बच्चों ने
पर्यावरण मित्र संजय राठौड़ ने बताया "गौलोक धाम आश्रम के विद्यार्थियों ने गर्मियों की छुट्टियों को बेहद निराले अंदाज में बिताई है. दर्जनों विद्यार्थियों ने सीड बॉल का निर्माण किया. प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का उदाहरण पेश किया है. ऐसी गतिविधियां बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती हैं. इन विद्यार्थियों की यह पहल हरियाली बढ़ाने का प्रयास है. आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव है, इस मुहिम से अन्य लोगों ने भी जुड़ना चाहिए, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके."