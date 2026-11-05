कुएं से आ रही थी गुर्राहट, ग्रामीण ने झांका तो चमकती दिखी आंखें, इंदौर से दौड़ी आई एक्सपर्ट टीम
बुरहानपुर के सराय गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू. रिपोर्ट- सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 1:10 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के सराय गांव में रात के अंधेरे में खेत में बने एक कुएं में तेंदुआ गिर गया. किसान अपने खेत में फसल को रात में पानी देने पहुंचा, उसे कुएं से आवाज सुनाई दी. इसके बाद उसने टॉर्च की रोशनी चमकाकर कुएं के अंदर देखा तो वह नजारा देखकर दंग रह गया. कुएं में तेंदुआ देखते ही खेत मालिक के होश उड़ गए.
कुएं में गिरा तेंदुआ, गांव में मचा हड़कंप
खेत मालिक ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम और ग्रामीणों ने रातभर निगरानी रखी. तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने इंदौर से विशेष टीम को बुलाया है. बुधवार को टीम के आने से पहले ही स्थानीय वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है. इससे पहले वन विभाग ने मोर्चा संभाल लिया था. लोगों से सावधानी बरतने और खेत से दूर रहने की सलाह दी थी.
बता दें कि, बुधवार देर रात को ग्राम पंचायत सराय में स्थित एक खेत के कुएं में तेंदुआ गिरने का मामला सामने आया. कुएं में तेंदुए के गिरने की जानकारी पूरे गांव में तेजी से फैल गई. इसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं के आसपास जमा भीड़ को दूर हटाया. पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाजे से कुएं से दूर रहने की हिदायत दी, ताकि रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ घबराकर किसी पर हमला न कर दे. लोगों को कोई नुकसान न हो, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.
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कुएं में सीढ़िया लगाकर तेंदुए का रेस्क्यू
डीएफओ विद्या भूषण सिंह ने बताया कि, ''सराय गांव में पूर्व उताम्बी बीट के कक्ष क्रमांक 28 में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया. जिसकी सूचना सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर वन विभाग को मिली. हमने इंदौर से टीम को बुलाया, लेकिन टीम पहुंचने से पहले ही स्थानीय वन विभाग ने कुएं में सीढ़िया लगाकर उस तेंदुए को 10 बजकर 55 मिनट पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कुएं से निकलते ही तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया है.''