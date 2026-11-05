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कुएं से आ रही थी गुर्राहट, ग्रामीण ने झांका तो चमकती दिखी आंखें, इंदौर से दौड़ी आई एक्सपर्ट टीम

बुरहानपुर के सराय गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के सराय गांव में रात के अंधेरे में खेत में बने एक कुएं में तेंदुआ गिर गया. किसान अपने खेत में फसल को रात में पानी देने पहुंचा, उसे कुएं से आवाज सुनाई दी. इसके बाद उसने टॉर्च की रोशनी चमकाकर कुएं के अंदर देखा तो वह नजारा देखकर दंग रह गया. कुएं में तेंदुआ देखते ही खेत मालिक के होश उड़ गए.

कुएं में गिरा तेंदुआ, गांव में मचा हड़कंप