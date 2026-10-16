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बुरहानपुर के मॉर्डन स्कूल में संस्कृति से जोड़ने की कवायद, कथक, डांस के साथ बच्चे सीख रहे गरबा

बुरहानपुर के मॉर्डन स्कूल में संस्कृति से जोड़ने की कवायद ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: शाहपुर क्षेत्र में स्थित सांदीपनि विद्यालय वही है, जिसके बाद में हम आपको पहले बता चुके हैं. कैसे इस स्कूल में आधुनिक पढ़ाई के साथ प्रकृति का अनोखा संगम देखने मिलता है. वहीं अब आपको बताते हैं कि इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ लोकनृत्य की कक्षाएं भी संचालित होती है. स्कूल में रोजाना बच्चों के लिए कथक, लोकनृत्य और गीत संगीत सहित डांस की क्लास आयोजित की जाती है. इच्छुक विद्यार्थियों को 45 मिनट तक डांस, संगीत और आधुनिक तरिके से गीत संगीत सिखाए जाते है.

सांदीपनी विद्यालय में बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की पहल