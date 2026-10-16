बुरहानपुर के मॉर्डन स्कूल में संस्कृति से जोड़ने की कवायद, कथक, डांस के साथ बच्चे सीख रहे गरबा

बुरहानपुर के मॉर्डन स्कूल में संस्कृति से जोड़ने की कवायद, कथक, डांस के साथ बच्चे सीख रहे गरबा
बुरहानपुर के सांदीपनि विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ डांस, लोक नृत्य और कथक की प्रैक्टिस, इन दिनों बच्चे सीख रहे गरबा. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:32 PM IST
बुरहानपुर: शाहपुर क्षेत्र में स्थित सांदीपनि विद्यालय वही है, जिसके बाद में हम आपको पहले बता चुके हैं. कैसे इस स्कूल में आधुनिक पढ़ाई के साथ प्रकृति का अनोखा संगम देखने मिलता है. वहीं अब आपको बताते हैं कि इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ लोकनृत्य की कक्षाएं भी संचालित होती है. स्कूल में रोजाना बच्चों के लिए कथक, लोकनृत्य और गीत संगीत सहित डांस की क्लास आयोजित की जाती है. इच्छुक विद्यार्थियों को 45 मिनट तक डांस, संगीत और आधुनिक तरिके से गीत संगीत सिखाए जाते है.
सांदीपनी विद्यालय में बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की पहल
इन दिनों नवरात्री पर्व को देखते हुए बच्चों को गरबा की प्रैक्टिस चल रही है. यहां गरबा के गानों पर पर आधारित स्टेप्स सिखाने की प्रकिया जारी है. स्कूली बच्चे भी रूचि दिखा रहे हैं. छात्राएं एक से बढ़कर एक गजब के स्टेप्स पर गरबा खेलती हैं. बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने की पहल शुरू की है. इस सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है.
नवरात्रि पर स्कूल में सिखाया जा रहा गरबा
सोमवार से शनिवार बच्चों की डांस क्लास लगती है, इस क्लास में उन्हें डांस की बारीकियों से अवगत कराकर बेस्ट परफॉरमेंस के लिए प्रेरित किया जाता है. उन्हें रोजाना नए-नए स्टेप्स सिखाए जाते हैं. खास बात यह है कि इन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम है, जिसके चलते बच्चियों को गरबा की विशेष तैयारी कराई है. नन्हे-मुन्ने बच्चों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ गरबा के स्टेप्स सीखे हैं. संगीत की धुन पर बच्चों के नन्हे कदम थिरकते हैं, इससे बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारा जा रहा है.
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टीचर बोली-बच्चों की रूचि के हिसाब सिखाया जाता है डांस
सांदीपनि विद्यालय में कक्षा 5वीं में कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा गायत्री ने बताया कि "नवरात्री पर्व को देखते हुए हमारी टीम को गरबा सिखाया जा रहा है. यहां सांस्कृति और गीत, संगीत की क्लास आयोजित होती है. हमें सीखने में अच्छा लग रहा है. इस स्कूल में पढ़ाई के साथ डांस भी सिखाते हैं." डांस शिक्षिका सावी फरकले ने बताया कि "सांदीपनि विद्यालय में डांस क्लास भी आयोजित होती है.
इस क्लास में बच्चे अपनी रूचि के मुताबिक डांस सिखते हैं. डांस में भी काफी स्कोप है. मैं खुद इसका का जीता जागता उदाहरण हूं. मैं गवर्नमेंट स्कूल में डांस शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूं. स्कूली बच्चे डांस और संगीत सीखकर अपना भविष्य बना सकते हैं. कथक, लोकनृत्य और सांस्कृतिक डांस भी सिखाए जाते हैं. बच्चे बेस्ट परफॉरमेंस दे रहे है.