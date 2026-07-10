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बुरहानपुर में उफनती ताप्ती नदी में ग्रामीणों का रस्सी रेस्क्यू, मंझधार से निकाल लाए 3 जान

बुरहानपुर में पुलिया पार करते समय 3 युवक नदी के बहाव में फंसे, सूचना मिलते ही रस्सी लेकर रेस्क्यू करने पहुंचे ग्रामीण, सुरक्षित निकाला बाहर.

BURHANPUR YOUTHS IN FLOODWATERS
नदी की बाढ़ में फंसे 3 युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 6:26 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर: नेपानगर तहसील क्षेत्र के रहमानपुरा स्थित एक नदी में पुलिया पार करते समय 3 युवक नदी में गिर गए. जिसके बाद तीनों बाढ़ के पानी में फंस गए. स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया.

रस्सी लेकर रेस्क्यू करने पहुंचे ग्रामीण

नेपानगर तहसील क्षेत्र के रहमानपुर गांव में ताप्ती नदी की सहायक नदी बहती है. यहां नदी पर कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने पहुंचे थे. इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया. जिसके चलते नदी में बाढ़ के हालात बन गए. जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग आनन-फानन में भाग खड़े हुए, लेकिन 3 युवक बाढ़ के पानी में फंस गए. जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी, तो वह रस्सी लेकर नदी पर पहुंचे. उन्होंने अपने स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया.

बाढ़ में फंसे युवकों को रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

नदी-नालों से दूरी बनाए रखने की अपील

रहमानपुरा गांव की बरसाती नदी में फंसे युवकों में मन्नू पिता कालूराम, अजय पिता प्रकाश और शिवशंकर पिता सोपान शामिल है. जब मौके पर ग्रामीण पहुंचे, तो बीच धार में फंसे युवकों की तरफ रस्सी फेंकी, इसके बाद युवकों ने रस्सी को पकड़ लिया. जिसके बाद नदी किनारे खड़े ग्रामीणों ने सावधानी से रस्सी को खिंचकर युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला है. इससे युवकों की जान बच गई. अब यह मामला प्रशासन तक पहुंचा, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि बाढ़ के पानी में नदी-नालों से दूरी बनाए रखें. बाढ़ के दौरान उफनती नदी-नाला पार करने से बचें.

आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश पाटीदार ने बताया, "नेपानगर तहसील क्षेत्र के रहमानपुरा गांव में स्थित ताप्ती नदी की सहायक नदी में 3 युवक फंस गए. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला लिया गया. वहीं, जिला प्रशासन ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसाती नदी-नालों पर सूचना बोर्ड लगाया है. इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि बाढ़ के पानी में उतरने से बचें और नदी-नाला पार न करें. सावधान रहें, सतर्क रहें और बाढ़ के पानी से दूरी बनाकर रखें."

Last Updated : July 10, 2026 at 7:03 PM IST

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