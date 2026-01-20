ETV Bharat / state

बुरहानपुर में न्याय के लिए भटक रहा शिकायतकर्ता, कलेक्टर कार्यालय में किया पूजा पाठ

बुरहानपुर में युवक ने RTI अधिनियम के तहत पंचायत में विकास कार्यों का मांगा ब्योरा, अधिकारी ने जानकारी देने के एवज में की उगाही.

सूचना देने के एवज में अधिकारी ने 6180 रुपए लिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:48 PM IST

बुरहानपुर: जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, यहां एक आवेदक से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मुहैया कराने के एवज में प्रति पेज 12 रुपये की राशि वसूल की गई, जबकि प्रति पेज 2 रुपये लेने का प्रावधान है. आरोप है कि राशि लेने के बावजूद जिम्मेदार सरपंच सचिव ने शिकायतकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई.

जानकारी मुहैया कराने के एवज में उगाही

शिकायतकर्ता ने न्याय के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे आहत होकर वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, यहां उसने पूरे विधि-विधान से कलेक्टर कार्यालय के गेट पर नारियल फोड़कर पूजा किया. इसके बाद जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा को पीड़ा सुनाई. सीईओ ने तत्काल जनपद पंचायत सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, हालांकि शिकायतकर्ता ने राशि वापस लेने से इनकार कर दिया, वह मांगी गई जानकारी मुहैया कराने और सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जिद पर अड़ गया. जिसके बाद सीईओ ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

पीड़ित ने जनसुनवाई मे किया शिकायत (ETV Bharat)

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जानकारी के अनुसार, करीब 6 महीने पहले लखनलाल पटेल ने ग्राम पंचायत नागझिरी में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने पंचायत में विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी थी. जानकारी मुहैया कराने के एवज में उससे 2 रुपए प्रति पेज के स्थान पर 12 रुपए प्रति पेज की राशि वसूली. इससे नाराज होकर आवेदनकर्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई में मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की.

जिला पंचायत सीईओ दिया कार्रवाई का आश्वासन (ETV Bharat)

अधिकारियों पर धमकाने का आरोप

शिकायतकर्ता लखन पटेल ने बताया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए पहले तो सचिव उदय महाजन ने महीनों तक टालमटोल किया, इसके बाद जानकारी देने के एवज में प्रति पेज 2 रुपये की बजाय 12 रुपये के हिसाब से 6180 रुपए वसूल किए गए. इस अन्याय के खिलाफ मैंने कई बार सीईओ जनपद पंचायत और अन्य अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने न्याय दिलाने की जगह उल्टा धमकाकर लौटा दिया."

कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारियल पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

इस मामले में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने भी कलेक्टर हर्ष सिंह से शिकायत करने की बात कही है. जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा ने कहा कि "शिकायतकर्ता से जो निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूला गया है, उसे वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है, मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

