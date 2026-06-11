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खेत में उतरी विधायक, फसलों की तबाही का देखा मंजर, किसानों ने की विशेष पैकेज की मांग

बुरहानपुर में प्रभावित किसानों ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से विशेष पैकेज की मांग, विधायक ने आगे बढ़ाने का दिया भरोसा. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

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बुरहानपुर में बर्बाद फसलों का सर्वे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 1:49 PM IST

5 Min Read
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बुरहानपुर: जिले के दर्जनों गांवों में राजस्व अमले ने सर्वें शुरू कर दिया है. दरअसल बीते दिनों प्राकृतिक आपदा से केला उत्पादक किसानों के खेतों में भारी नुकसान हुआ है. अब प्रभावित किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष पैकेज की मांग की है. बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोनी, बिरोदा, नाचनखेड़ा, नागुरखेड़ा, खामनी सहित दर्जनों गांव के किसानों ने फसल नुकसानी की भरपाई के लिए विशेष पैकेज मांगा है.

उन्होंने मीडिया के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है. नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसानों ने भी इस मांग को रखा है. इधर नेपानगर विधायक ने भी प्रभावित किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों का हाल जाना है. उन्होंने किसानों की मांगों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचाने का भरोसा दिया है.

बुरहानपुर में बारिश-आंधी से फसलें हुईं बर्बाद (ETV Bharat)

बारिश-आंधी से फसलें हुईं बर्बाद
बीते दिनों जिलेभर के दर्जनों गांवों में बारिश और तेज आंधी-तूफान ने कहर बरपाया है. इससे किसानों के खेतों में केले की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है. उन्हें करोड़ों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है. इस आपदा के बाद मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर कलेक्टर को जरूरी निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने राजस्व विभाग को निर्देश देकर सर्वें दल गठित किए हैं. अब सर्वें दलों ने खेतों का निरीक्षण शुरू कर दिया है. सभी गांवों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पटवारियों की टीम ने सर्वे शुरू किया है.

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विधायक बोली-किसानों के हित में लिया जाएगा फैसला (ETV Bharat)

विधायकों ने गांव पहुंचकर सुनी किसानों की पीढ़ा
बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विधायक अर्चना चिटनीस और नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा सुनी और प्रभावित किसानों का ढांढस बढ़ाया. उन्होंने अधिकारियों को फसल नुकसान का उचित और पारदर्शिता से आकलन किए जाने के निर्देश दिए है. लोनी गांव के प्रभावित किसान राजेंद्र महाजन, हेमंत पाटिल, भास्कर ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग उठाई है. उनका कहना है कि इस बार क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फसल को नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई महज मुआवजा से नहीं, बल्कि विशेष पैकेज से हो सकती है.

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किसानों ने शिवराज सिंह से विशेष पैकेज की मांग की (ETV Bharat)

शिवराज सिंह से विशेष पैकेज की मांग
उन्होंने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की केला फसल से वाकिफ हैं. वह यहां की स्थिति को भलीभांति जानते हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी मांग केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचते ही वे इस मांग को पूरा करेंगे. वही इस पूरे मामले में नेपानगर विधायक मंजू दादू ने किसानों की मांगों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है. इससे किसानों को अब केंद्रीय कृषि मंत्री से उम्मीद जाग गई है.

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विधायकों ने गांव पहुंचकर सुनी किसानों की पीढ़ा (ETV Bharat)

किसानों के बच्चों की फीस माफ करने की मांग
मराठा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश मोहन पाटिल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से प्रभावित किसानों को सोसायटी लोन माफ और किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की है. मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर हर्ष सिंह को सीएम डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है. मराठा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश मोहन पाटिल का कहना है कि, ''इस प्राकृतिक आपदा में किसान बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इससे उन्हें व्यापक नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके कारण उनकी माली हालत खराब हो चुकी है. वह स्कूलों की फीस भरने में असमर्थ है. ऐसे में सरकार को प्रभावित किसानों के बच्चों की फीस माफ करना चाहिए, ताकि बच्चों की शिक्षा भी सुचारू रूप से चल सके.''

विधायक बोली-किसानों के हित में लिया जाएगा फैसला
नेपानगर विधायक मंजू दादू ने बताया कि, ''हम जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष प्रभावित किसानों की मांग रखी है. उन्होंने प्रभावित किसानों के हित में बेहतर से बेहतर निर्णय लेने का भरोसा दिया है. मैं भी किसान की बेटी हूं, मैं किसानों का दुख दर्द भली भांति समझती हूं. हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि किसानों के लिए राहत उपलब्ध कराएंगे. मुझे आज भी वह दिन याद है जब 2017 में इसी तरह की भारी तबाही हुई थी. तब खुद शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित किसानों के बीच में आकर उनका हाल जाना था और उन्हें राहत मुहैया कराई थी. इस बार भी हमें भरोसा है कि किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा.''

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