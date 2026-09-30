लाल केले का रेशा रेशम जैसा चमकदार, मार्केट में भारी डिमांड, बुरहानपुर में बनेंगे घरेलू उत्पाद
बुरहानपुर में किसानों ने लाल केले की फसल उगाई. केले के साथ ही इनके तने भी किसानों को मालामाल करेंगे. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:46 PM IST
बुरहानपुर : आजकल बुरहनपुर जिले के किसान पारंपरिक खेती से हटकर खेती-किसानी में नए प्रयोग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना जरूरी है. शाहपुर-नाचनखेड़ा रोड पर चंद्रकांत लांडे सहित करीब 2 दर्जन किसानों ने आंध्रप्रदेश की लाल केला फसल का विकल्प चुना है. किसानों ने पारंपरिक खेती से हटकर अनोखी खेती का प्रयोग किया. किसानों ने केले के लुंगर के साथ ही वेस्टेज तने से भी कमाई का रास्ता खोज निकाला.
स्व सहायता समूह की महिलाएं उत्साहित
केले की खेती में नया प्रयोग कर किसान 'आम के आम, गुठलियों के दाम' वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं. आमतौर पर केले के पौधों से निकलने वाला तना वेस्टेज समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन अब तने की भी डिमांड बढ़ गई है. लाल केले के तने से निकलने वाले रेशे में प्राकृतिक लाल रंग उभर रहा है. इससे अब स्व सहायता समूह की महिलाओं को मदद मिलेगी. वे प्राकृतिक लाल रंग के रेशों से घरेलू उत्पाद तैयार करेंगी.
सस्ता व शानदार फाइबर उपलब्ध
बुरहानपुर में लाल केले के पौधे लगाकर किसान ने नई वैरायटी को बढ़ावा दे रहे हैं. इससे केले के लुंगर का उत्पादन बेहतर हुआ है. अब इस लाल केले के वेस्टेज तने को भी उपयोगी बनाया जाएगा. स्व सहायता समूह की महिलाओं को केले के तने बेचकर इससे प्राकृतिक लाल रंग का रेशा तैयार किया जाएगा. इस रेशे का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पाद बनाने में होगा. इससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को सस्ता और अच्छा बनाना फाइबर मिलेगा. वह इस रेशे से टोकरी, पैन स्टैंड, वाटर बैग, पर्स, चटाई सहित घरेलू सजावटी सामान बनाएंगी.
घरेलू उत्पाद के साथ ही कपड़े भी बनेंगे
खास बात यह है कि इस तने से रेशम जैसा चमकदार रेशा तैयार होगा. इसकी काफी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. इससे कपड़ा और घरेलू उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इन रेशे से तैयार उत्पाद और कपड़ा बाजारों में बेचकर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है. लवकुश स्व सहायता समूह से जुडी अनुसुईया चौहान ने बताया "लाल केले के तने से प्राकृतिक लाल रंग का रेशा तैयार होता है. इससे विभिन्न उत्पादों को बनाकर बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जो काफी स्टाइलिश और टिकाऊ बनेंगे, इससे आमदनी भी अच्छी होगी."
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बुरहानपुर में दो दर्जन किसानों ने किया नया प्रयोग
महिला किसान आरती लांडे ने बताया "जिले में दो दर्जन से ज्यादा किसानों ने लाल केला फसल लगाकर नया प्रयोग किया है. हमारे खेत में फसल का बेहतर उत्पादन हुआ है. इससे केला लुंगर और तनों को बेचकर अच्छा मुनाफा होगा. तने से रेशे निकालकर विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इससे महिलाओं को केमिकलयुक्त रंगों से निजात मिलेगी. इस रेशे में प्राकृतिक लाल रंग उभरकर आएगा. सरकार को भी इस पर ध्यान देकर सब्सिडी या उद्योग स्थापित कराने में मदद करना चाहिए."