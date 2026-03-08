ETV Bharat / state

बुरहानपुर में रमजान की खास परंपरा, मीनार की लाइट देखकर इफ्तार करते हैं रोजेदार

खास बात यह है कि इस आधुनिक युग में जहां एक तरफ हाई टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है. सटीक समय जानने के लिए डिजिटल घड़ियां सहित कई उपकरण मौजूद हैं, लेकिन इन आधुनिक संसाधनों को पीछे छोड़ बुरहानपुर के हजारों रोजेदार ऊंची-ऊंची मीनारों पर नजर टिकाए रहते हैं. मीनार की लाइट जलते ही रोजेदार इफ्तार शुरू कर देते हैं.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में पाक महीने रमजान में करीब 5 दशक पुरानी एक अनूठी परंपरा आज भी जीवित है. यहां शाही जामा मस्जिद की मीनार की लाइट देखकर स्थानीय निवासी इफ्तार करते हैं. मस्जिद की 125 फीट ऊंची दोनों मीनारों पर इफ्तारी के समय रंग-बिरंगी लाइटें जलने लगती हैं.

आदिलशाह फारूखी ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण

इसके अलावा जिन इलाकों में मीनार की लाइट नहीं दिखाई देती है, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय मस्जिदों से इफ्तार करने के लिए ऐलान किया जाता है. बुरहानपुर के शासक आदिलशाह फारूखी ने 1585 में काले पत्थरों से जामा मस्जिद का निर्माण कराया था. करीब 14 साल की अवधि में जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई थी. इस मस्जिद में 125 फीट ऊंची 2 मीनारें हैं.

तोप चलाकर और पटाखा फोड़कर ऐलान की परंपरा

1960 के दशक में रमजान के महीने में तोप चलाकर रोजा खोलने का ऐलान किया जाता था. उसके बाद पटाखा फोड़कर ऐलान करने की परंपरा शुरू हुई. जिसे स्थानीय भाषा में गजकुंडी कहा जाता था. इसके बाद लाइट का जमाना आया, जामा मस्जिद को सबसे पहले 1974 में लाइटों से सजाया गया था. इसके बाद 1980 में मस्जिद की दोनों ऊंची-ऊंची मीनारों पर लाइट लगाई गई. उसके बाद से मीनार की लाइटें देखकर रोजा खोलने की परंपरा जारी है.

बुरहानपुर में खरीदारों की भीड़ (ETV Bharat)

बुरहानपुर की ऐतिहासिक मस्जिद

समाजसेवी डॉ. फरीद काजी ने बताया, "शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर की ऐतिहासिक मस्जिद है, इस मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद इकराम उल्ला बुखारी मुस्लिम समाज के मजहबी पेशवा हैं. हमारे शहर की एक अनूठी परंपरा है जो शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलती है. यह एकता का प्रतीक है."

स्थानीय निवासी डॉ. इमरान ने बताया, "हमारे शहर में 5 दशक पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है, यहां रोजा और इफ्तारी के समय का ऐलान मस्जिद की लाइट जलाकर किया जाता है. यह हमारी विरासत और शाही अंदाज है."

वहीं इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने बताया, "यह करीब 5 दशक पुरानी परंपरा है, जो हमारा शाही अंदाज है, अब यह परंपरा नहीं हमारी विरासत बन गई है. जब कोई परंपरा विरासत बन जाती है तो नई पीढ़ी अपनी विरासत को संजोती है. हमें उम्मीद है कितनी भी आधुनिकता हो जाए, हमारी यह पुरानी परंपरा जारी रहेगी."