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रक्षाबंधन पर भाई ने गिफ्ट की सारी पॉकेट मनी, बहन के नाम होगी 51 हजार की FD

बुरहानपुर में भाई ने रक्षाबंधन पर अपनी छोटी सी बहन की आगे की पढ़ाई की व्यवस्था बनाई. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur Brother gift pocket money
रक्षाबंधन पर भाई ने ढाई साल की पॉकेट मनी की गिफ्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : शहर में रक्षाबंधन पर भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम व समर्पण की तस्वीर सामने आई. अपनी छोटी सी बहन के लिए भाई ने कई महीने की अपनी पॉकेट मनी बचाकर सुरक्षित रखी. रक्षाबंधन पर जब बहन ने कलाई पर राखी बांधी तो भाई ने ये सारी राशि बहन को गिफ्ट की. इस राशि को बहन के नाम पर एफडी कराने के लिए उसने पैरेंट्स को बोला. मकसद यही है कि भविष्य में बहन को शिक्षा दिलाने में ये राशि काम आ सके.

पॉकेट मनी गुल्लक में डाली, पैरेंट्स को पता नहीं

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडी चौक निवासी उमेश जंगाले के 14 वर्षीय पुत्र भव्य जंगाले ने भाई-बहन के अटूट प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है. रक्षाबंधन पर 3 वर्षीय मानवी जंगाले ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो भाई ने 51 हजार रुपये की नगद राशि उपहार में दी. भव्य ने करीब ढाई साल तक अपने पॉकेट मनी से राशि बचाकर 55 हजार रुपये इकट्ठा किए. उसने यह बात अपने परिवार से छिपाकर रखी. जैसे ही बहन मानवी ने भव्य को रक्षासूत्र बांधा तो उसने 51 हजार रुपये बहन के हाथ में थमा दिए. यह नजारा देख परिजन दंग रह गए.

भाई ने गिफ्ट की नगद राशि, बहन के नाम होगी एफडी (ETV BHARAT)

बहन की शिक्षा को लेकर भाई संवेदनशील

जब भव्य से माता-पिता ने रुपयों के बारे में पूछा तो उसने सारा वाकया बता दिया. भव्य ने कहा "ये रुपये उसने अपनी बहन मानवी की पढ़ाई के लिए जमा किए हैं." यह सुनकर माता-पिता भावुक हो गए. परिजनों ने अब इस राशि को मानवी के नाम एफडी कराने की बात कही है. भव्य की इस सकारात्मक सोच ने बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति भावुक संदेश और बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन को सच साबित कर दिखाया है. भाई भव्य जंगाले ने बताया "मैंने ढाई साल में बहन की पढ़ाई के लिए 55 हजार रुपये इकट्ठा किए. रक्षाबंधन पर बहन को 51 हजार रुपये नगद दिए हैं. इस राशि से एफडी कराएंगे."

ढाई साल तक पॉकेट मनी गुल्लक में जमा की

भव्य जंगाले के पिता उमेश जंगाले ने बताया "बेटा अपनी पॉकेट मनी ढाई साल तक गुल्लक में डालता रहा. इस दौरान करीब 55 हजार की बचत हुई. उसने अपनी छोटी-छोटी जरूरतों और इच्छाओं को सीमित कर दिया. वह अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ता गया. इस राशि से मानवी के नाम एफडी कराएंगे. भविष्य में यह राशि उसकी शिक्षा के काम आएगी."

उमेश जंगाले ने बताया "बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है. बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं. समाज में बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है, लेकिन हमारे परिवार में बेटी के जन्म पर खुशियां मनाई गई थीं."

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