बुरहानपुर में राजघाट पर ताप्ती का बढ़ा जलस्तर, नदी में लकड़ी पकड़ने उतारीं लोहे की नाव
बुरहानपुर में लगातार बारिश से राजघाट पर खतरे के निशान तक पहुंचा ताप्ती का जलस्तर, राजघाट पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 10:20 PM IST
बुरहानपुर: एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए. इसे इस बार के मानसून ने चरितार्थ कर दिखाया है. इस बार मानसून देरी से आया है लेकिन बुरहानपुर में शुक्रवार शाम से रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है. शनिवार को भी दोपहर 12 बजे तक रुक-रुक कर रिमझिम बारिश चली. इससे ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है.
ताप्ती नदी में चल रहीं हैं लोहे की नाव
बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और सुरक्षा की दृष्टी से राजघाट, पीपल घाट, नागझिरी घाट सहित हतनूर घाट पर एसडीईआरएफ की टीम को तैनात किया है. एसडीईआरएफ की टीम लोगों को बढ़ते जलस्तर से दूर रहने की समझाइश दे रही है. वहीं, ताप्ती नदी के राजघाट पर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर लोहे की नाव से लकड़ियां पकड़ते नजर आए. इस पर समाजसेवियों ने आपत्ति जताई है.
राजघाट पर दिख रही है लापरवाही
शनिवार को ताप्ती सेवा समिति के सदस्य राजेश भगत ने कहा कि "ताप्ती का जलस्तर बढ़ रहा है. लगातार बारिश से यह जलस्तर अधिक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ताप्ती नदी के राजघाट पर लापरवाही देखने को मिल रहा है. कुछ लोग ताप्ती नदी के बीचों-बीच लोहे की नाव से लकड़ी पकड़ रहे हैं. इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है."
सुरक्षा के लिए राजघाट पर तैनात हैं जवान
एसडीईआरएफ जवान सुनील मगरे ने बताया, "शुक्रवार से रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा है. इससे ताप्ती नदी खतरे के निशान तक पहुंचने के करीब है. ताप्ती नदी में जलस्तर बढ़ रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. राजघाट पर 6 जवानों की तैनाती की गई है. सभी जवान बारी-बारी से ड्यूटी में जुटे हैं. घाटों पर लोगों को बढ़ते जलस्तर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसीलिए लोगों को यहां से दूर किया जा रहा है."
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बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. नदी का जलस्तर 220.8 मीटर दर्ज किया गया है. जिसके बाद राजघाट स्थित लाल देवल मंदिर जलमग्न हो गया है. जिला होमगार्ड कमांडेंट जितेंद्र सिंह ने बताया, "शनिवार दोपहर से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. लाल देवल डूबने के बाद जिला प्रशासन ने गुजरात के सूरत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है."