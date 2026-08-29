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पुणे की सॉफ्टवयेर इंजीनियर बेटी ने बुरहानपुर में मां को दी मुखाग्नि, हसबैंड का फुल सपोर्ट

बुरहानपुर में एक बेटी ने अपना फर्ज बखूबी निभाया. परिजनों के विरोध के बाद भी मां की अर्थी को दिया कंधा. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur mother last rites by daughter
सॉफ्टवयेर इंजीनियर बेटी ने बुरहानपुर में मां को दी मुखाग्नि (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : पुणे में रहने वाली सॉफ्टवयेर इंजीनियर बेटी बुरहानपुर में अपनी मां के निधन पर अर्थी को कंधा और अंतिम संस्कार के वक्त मुखाग्नि देना चाह रही थी. लेकिन परिजनों व रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया. इकलौती संतान के रूप में बेटी हर हाल में मां को दिया वचन निभाना चाहती थी. फिर महिला को मिला अपने पति का सपोर्ट. पति ने महिला से कहा "आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और फुल सपोर्ट भी करूंगा." इस प्रकार बेटी ने मां की चिता को मुखाग्नि देकर अपना फर्ज निभाया.

श्मशान घाट पर दृश्य बहुत भावुक

बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र स्थित सिंधी बस्ती श्मशान घाट पर दृश्य बहुत भावुक हो गया, जब बेटी ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी. पुणे में एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर्षा गणेश पतंगे (30 वर्ष) ने अपनी मां जयश्री अनिल रुपेरी के निधन के बाद रूढ़िवादी सोच को बदल दिया. हर्षा ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां की चिता को अग्नि देकर पूरे रीतिरिवाज से अंतिम संस्कार किया. यह दृश्य देखकर लोग भावुक हो गए.

बुरहानपुर में एक बेटी ने अपना फर्ज बखूबी निभाया (ETV BHARAT)

बेटी के साहसिक फैसले की तारीफ

पुरानी परंपरा के अनुसार माता-पिता को मुखाग्नि बेटे देते हैं. जयश्री (52 वर्ष) और अनिल रुपेरी (59 वर्ष) की इकलौती संतान के रूप में बेटी हर्षा है. हर्षा के पिता अनिल गार्ड की नौकरी करते थे. अब वह घर पर ही रहते हैं. जब मां जयश्री का निधन हुआ तो बेटी हर्षा ने आगे आकर परंपराओं को दरकिनार कर बेटे के समान फर्ज निभाया. जब हर्षा ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई तो हर कोई भावुक हो गया, लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े. सभी ने इस बेटी के साहस को खूब सराहा.

समझाने पर लोग भी समर्थन करने लगे

लोगों का कहना है कि बेटी हर्षा ने अपनी मां को मुखाग्नि देकर समाज को बराबरी का संदेश दिया है. हर्षा ने बेटी होने के बाद भी अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. हालांकि शुरू में लोगों ने मां की चिता को मुखाग्नि देने का विरोध किया लेकिन जब हर्षा के पति ने समझाया तो लोग भी मान गए और फिर कहने लगे कि आजकल बेटियां भी बेटों से किसी मामले में कम नहीं हैं.

अंतिम संस्कार के बाद क्या बोली बेटी हर्षा

सॉफ्टवयेर इंजीनियर बेटी हर्षा ने बताया "मेरे माता-पिता को केवल एक ही संतान यानि मैं हूं. माता-पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाल-पोषकर बड़ा किया. अच्छे संस्कार दिए. पढ़ा-लिखाकर काबिल बनाया. मैं पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. मां जयश्री ने हर सुख-दुःख में मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, जब मां का निधन हुआ तो मुझे बहुत पीड़ा हुई. मैं पूरी तरह टूट गई, लेकिन बेटे के अभाव में अंतिम संस्कार का बीड़ा मैंने खुद उठाया."

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