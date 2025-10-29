ETV Bharat / state

बुरहानपुर कलेक्टर ने ऐसा क्या किया कि भड़के वकील, डीएम को हटाने की मांग

अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कोर्ट परिसर के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने कलेक्टर के विरोध में जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर के स्थानांतरण की मांग की है.

बुरहानपुर : कलेक्टर हर्ष सिंह को लेकर बुरहानपुर के वकील खासे नाराज हैं. वकीलों ने कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है. कलेक्ट्रेट परिसर में विगत दिनों चिन्हित अपराधों को लेकर बैठक रखी गई थी, इस दौरान कुछ अधिवक्ता देरी से पहुंचे थे. वकीलों का आरोप है कि यहां कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता से अभद्रता कर दी. इसी के विरोध में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है.

वरिष्ठ अधिवक्ता को बैठक से बाहर निकाला

बीते दिनों चिन्हित अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई थी, इस बैठक में जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया था. आरोप हैं कि इस बैठक में देरी से पहुंचने पर कलेक्टर ने कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फटकार लगा दी और अधिवक्ता श्याम देशमुख से कथित अभद्रता कर उन्हें कक्ष से बाहर निकाल दिया था. इस घटना के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर पंडाल में जोरदार प्रदर्शन किया.

कलेक्टर को हटाने की मांग

मंगलवार को अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया, सैकड़ों अधिवक्ता कोर्ट गेट के सामने इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए. बुरहानपुर के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर हर्ष सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जिला न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कलेक्टर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता. घटना को लेकर अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सत्य नारायण वाघ ने बताया, '' इस घटना ने केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता वर्ग का अपमान किया है, हमारी मांग है कि शासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए, इसके अलावा कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए.''

इस पूरे मामले में कलेक्टर हर्ष सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नही दी है, उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.