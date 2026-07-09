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बुरहानपुर अस्पताल में ठूस-ठूसकर भरे मरीज, एक बेड पर तीन, बेसमेंट में ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल सील

बुरहानपर के इच्छापुर में स्थित निजी अस्पताल हुआ सील, अनुमति से ज्यादा भरे थे मरीज,बेसमेंट भी चल रहा था इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई.

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बुरहानपुर अस्पताल में ठूस-ठूसकर भरे मरीज, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: शिकारपुरा थाना क्षेत्र के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे स्थित निजी गुड अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से इस अस्पताल में अनियमिता की शिकायतें मिल रही थी. इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके अस्पताल में अनियमिताओं में सुधार नहीं किया गया. गुरुवार को अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और यहां जांच की. इस दौरान विभाग को निर्धारित क्षमता से अधिक मरीज पाए गए.

अस्पताल में ठूस-ठूसकर भरे गए थे मरीज

दरअसल, अस्पताल में जानवरों की तरह मरीजों को ठूस-ठूसकर भर्ती कर रखा गया था. यह नजारा देख अधिकारी हैरान व परेशान रह गए. इसके बाद अधिकारियों ने यहां भर्ती मरीजों को एंबुलेंस और वाहनों की मदद से जिला अस्पताल भेजने गया. साथ ही अस्पताल को सील करने की कार्रवाई चल रही है. आरोप है कि इस अस्पताल में मरीजों को आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने का लालच देकर भर्ती किया गया था. बुरहानपुर सहित खंडवा से भी मरीज या भर्ती किए गए थे. जिन्हें अस्पताल और बेसमेंट में भर्ती रखा था. इस कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

बुरहानपुर अस्पताल पर कार्रवाई (ETV Bharat)

अनुमित से ज्यादा मिले मरीज, बेसमेंट में भी चल रहा था इलाज

स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉ विनोद कुमार ने बताया कि "गुड हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी, लोगों की शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लिया. सीएमएचओ कार्यालय से कार्रवाई के निर्देश दिए गए. निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला निजी अस्पताल में पहुंचा, यहां कार्रवाई के दौरान अस्पताल में बेड पर निर्धारित अनुमति से अधिक मरीज पाए गए. इस अस्पताल में मरीजों का बेसमेंट और ऊपरी हिस्से सहित रूम में इलाज चल रहा था.

पहले भी भेजे गए संचालक को नोटिस, अस्पताल सील

इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किए, नोटिस के संतोषपजनक जवाब नहीं मिलने पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई. यहां नजारा देखा तो हम भी दंग रह गए, पूरी बिल्डिंग में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती किए थे. हमनें मरीजों को जिला अस्पताल में पहुंचाया. इसमें जो मरीज स्वस्थ्य पाए गए, उन्हें उनके घर भेजा गया. इसके अलावा जिन मरीजों को इलाज की अभी जरूरत है, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना किया है."

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बुरहानपुर में भटकते नजर आए मरीज (ETV Bharat)

भटकते नजर आए मरीज, निशुल्क इलाज का कहकर कराया भर्ती

इस मामले में अस्पताल संचालक विनोद सुगंधी का कहना है "कुछ कमियां थी, जिसे पूरा किया जा रहा था और स्वास्थ्य विभाग ने सील करने की कार्रवाई की है. उन्होंने कहा मैं परेशान हूं, मीडिया को बाद में जानकारी दूंगा." इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशान झेलना पड़ी. मरीज इधर से उधर भटकते नजर आए. वहीं एक मरीज का कहना है कि "अस्पताल संचालक ने हमें आयुष्मान कार्ड पर निशुल्क इलाज करने का कह कर भर्ती किया. हम करीब 4 दिन से यहां भर्ती हैं, एक बेड पर तीन-तीन मरीजों को भर्ती किया गया था. हमसे आधार कार्ड जमा कराए गए थे. अब यहां से हमे जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है, इससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."

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