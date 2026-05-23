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मजदूर की बेटी बनी कांस्टेबल तो झूम उठे शहरवासी, खुली जीप में डीजे के साथ जुलूस

गरीबी से जूझकर बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी. जब बेटी पुलिस की वर्दी में घर पहुंची तो पैरेंट्स झूम उठे.

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मजदूर की बेटी बनी कांस्टेबल, खुली जीप में डीजे के साथ जुलूस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : शहर के सिलमपुरा मिलिंद नगर क्षेत्र की बेटी अरुणा नामदेव तायडे ने गरीबी को मात देकर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल की परीक्षा उत्तीर्ण की. अरुणा के पिता पेंटर है, जबकि उनकी मां छाया तायडे लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती है. नामदेव तायडे की 6 बेटियां हैं. तायडे दंपती ने लोगों के घरों में काम करके सभी बेटियों को स्नातक तक पढ़ाया. एक बेटी पुलिस विभाग में कांस्टेबल बनी तो माता-पिता को लगा उनकी मेहनत सार्थक हो गई है.

गेम्स में स्टेट लेवल तक दिखाई प्रतिभा

नामदेव तायडे की सबसे छोटी बेटी अरुणा खेल की दुनिया में स्टेट लेवल तक हुनर दिखा चुकी है. इस दौरान उन्होंने कई मेडल भी हासिल किए. उसका जब पुलिस परीक्षा भर्ती में सिलेक्शन हुआ तो माता-पिता खुशी से झूम उठे. कांस्टेबल अरुणा वर्दी पहनकर घर पहुंची, अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. तायडे दंपती ने बेटी की खुशी को जश्न में बदल दिया. बेटी को खाकी वर्दी में देख माता-पिता भावुक हो गए. इसके बाद मोहल्ले वालों ने खुली जीप में बिठाकर डीजे की धुन पर अरुणा का भ्रमण कराया.

कांस्टेबल बनने पर बेटी का कार से जुलूस निकाला (ETV BHARAT)

चारों ओर से बधाई देने का सिलसिला

अरुणा ने सबसे पहले डॉ.भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद पूरे क्षेत्र में बेटी को खुली जीप में डीजे साउंड की धुन पर घुमाकर जश्न मनाया. अरुणा तायड़े ने कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है. उसने पुलिस कांस्टेबल बनकर न सिर्फ समाज, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिखाया है. बेटी की उपलब्धि के बाद बधाई का सिलसिला शुरू हो गया, लोग घर पहुंचकर अरुणा का स्वागत सत्कार कर रहे हैं.

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अपने माता-पिता के साथ कांस्टेबल अरुणा (ETV BHARAT)

कांस्टेबल बनने कई माह कड़ी मेहनत

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गरीब की बेटी बनी कांस्टेबल, बधाई देने वालों का तांता (ETV BHARAT)

क्षेत्रवासियों और रिश्तेदारों ने पुष्पमाला पहनाकर बेटी को आशीर्वाद दिया. मजदूर यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह और विनोद लोंढे ने अरुणा का पुष्पा मालाओं से अभिवादन किया. उनका कहना है कि एक गरीब दंपती ने मजदूरी करके बेटियों को उच्च शिक्षित बनाया. अरुणा की बड़ी बहन वंदना बोदडे ने बताया "अरुणा ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए खूब मेहनत की, सुबह जल्दी उठकर रनिंग और व्यायाम किया. लिखित परीक्षा के लिए भी कई घंटे तक पढ़ाई की, अब उसका पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ है, इसे पूरा परिवार खुश है."

पुलिस कांस्टेबल अरुणा तायडे का कहना है "वह बेहद गरीब परिवार से हैं. माता-पिता ने बड़ी मेहनत कर उन्हें पढ़ाया है. मैं युवाओं को यहीं संदेश दूंगी कि अपनी शिक्षा को प्राथमिकता पर रखें. सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें."

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