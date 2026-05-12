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शादी के स्टेज पर अचानक पहुंची पुलिस, सनसनी के बीच दूल्हा-दुल्हन को दिया सरप्राइज गिफ्ट

थाना प्रभारी ने दूल्हा-दुल्हन को दिया सरप्राइज गिफ्ट ( ETV BHARAT )

खकनार थाना क्षेत्र के एक गांव में थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने विवाह समारोह में शिरकत की. उन्होंने नवविवाहित दंपती को उपहार में हेलमेट भेंट किया. नवदंपती को वैवाहिक बंधन में बंधने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं. पूरे जिले में विशेष यातायात जागरूकता अभियान के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों सहित आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने की कवायद तेज कर दी गई है.

बुरहानपुर : बुरहानपुर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने विशेष यातायात अभियान की शुरुआत की. इसी कड़ी में सोमवार को खकनार थाना पुलिस विवाह समारोह में पहुंची, यहां थाना प्रभारी अभिषेक जाधव द्वारा दो नवविवाहित जोड़ो को हेलमेट भेंट किए गए. उन्होंने नवदंपती और ग्रामीणों को यातायात नियमों से अवगत कराया. इस दौरान पुलिस ने विवाह में आए मेहमानों को भी यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई. अब पुलिस की इस शानदार पहल की जमकर सराहना हो रही है.

सभी थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान

यातायात पुलिस सहित सभी थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत रोजाना विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. टीआई अभिषेक जाधव अपनी टीम के साथ ग्राम रक्षा समिति अध्यक्ष राज कुमार पटेल की बहन के विवाह समारोह में शामिल हुए. यहां उन्होंने नवदंपती को उपहार स्वरूप हेलमेट भेंट किए. वैवाहिक जीवन में प्रवेश के बाद नवदंपती बाइक से कहीं भी जाएं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, इससे सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा की ग्यारंटी मिलती है.

हेल्मेट गिफ्ट में देकर शपथ दिलाई (ETV BHARAT)

शादी में आए मेहमानों को दिलाया संकल्प

दुल्हन के भाई व ग्राम रक्षा समिति अध्यक्ष राज कुमार पटेल ने बताया "विवाह समारोह में पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों को यातायात नियमों की सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई. इस दौरान आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई, उनमें जागरूकता फैलाई गई. साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की अपील की."

खकनार टीआई अभिषेक जाधव ने बताया "दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, हेलमेट केवल चालानी कार्रवाई से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं."