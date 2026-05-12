ETV Bharat / state

शादी के स्टेज पर अचानक पहुंची पुलिस, सनसनी के बीच दूल्हा-दुल्हन को दिया सरप्राइज गिफ्ट

बुरहानपुर में पुलिस ने शादी समारोह में वरमाला के बाद दो नवदंपती को दिए नायाब तोहफे. मेहमानों को भी शपथ दिलाई.

BURHANPUR POLICE CAMPAIGN
थाना प्रभारी ने दूल्हा-दुल्हन को दिया सरप्राइज गिफ्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : बुरहानपुर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने विशेष यातायात अभियान की शुरुआत की. इसी कड़ी में सोमवार को खकनार थाना पुलिस विवाह समारोह में पहुंची, यहां थाना प्रभारी अभिषेक जाधव द्वारा दो नवविवाहित जोड़ो को हेलमेट भेंट किए गए. उन्होंने नवदंपती और ग्रामीणों को यातायात नियमों से अवगत कराया. इस दौरान पुलिस ने विवाह में आए मेहमानों को भी यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई. अब पुलिस की इस शानदार पहल की जमकर सराहना हो रही है.

नवविवाहित दंपती को उपहार में हेलमेट

खकनार थाना क्षेत्र के एक गांव में थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने विवाह समारोह में शिरकत की. उन्होंने नवविवाहित दंपती को उपहार में हेलमेट भेंट किया. नवदंपती को वैवाहिक बंधन में बंधने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं. पूरे जिले में विशेष यातायात जागरूकता अभियान के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों सहित आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने की कवायद तेज कर दी गई है.

नवविवाहित दंपती को उपहार में हेलमेट (ETV BHARAT)

सभी थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान

यातायात पुलिस सहित सभी थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत रोजाना विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. टीआई अभिषेक जाधव अपनी टीम के साथ ग्राम रक्षा समिति अध्यक्ष राज कुमार पटेल की बहन के विवाह समारोह में शामिल हुए. यहां उन्होंने नवदंपती को उपहार स्वरूप हेलमेट भेंट किए. वैवाहिक जीवन में प्रवेश के बाद नवदंपती बाइक से कहीं भी जाएं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, इससे सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा की ग्यारंटी मिलती है.

BURHANPUR POLICE CAMPAIGN
हेल्मेट गिफ्ट में देकर शपथ दिलाई (ETV BHARAT)

शादी में आए मेहमानों को दिलाया संकल्प

दुल्हन के भाई व ग्राम रक्षा समिति अध्यक्ष राज कुमार पटेल ने बताया "विवाह समारोह में पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों को यातायात नियमों की सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई. इस दौरान आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई, उनमें जागरूकता फैलाई गई. साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की अपील की."

खकनार टीआई अभिषेक जाधव ने बताया "दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, हेलमेट केवल चालानी कार्रवाई से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएं."

TAGGED:

TRAFFIC AWARENESS CAMPAIGN
POLICE GIFT HELMETS NEWLYWEDS
POLICE GUESTS ADMINISTERED OATH
BURHANPUR NEWS
BURHANPUR POLICE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.