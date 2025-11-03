ETV Bharat / state

नोटो की गड्डियां बरामद होने पर बुरहानपुर पुलिस एक्टिव, आरोपियों के घरों की हुई तलाशी

खंडवा में इमाम के कमरे से महाराष्ट्र पुलिस ने की लाखों रुपए के नकली नोट बरामद, बुरहानपुर पुलिस ने ली आरोपियों के घर की तलाशी.

BURHANPUR SEARCHED ACCUSED HOUSE
आरोपियों के घरों की ली गई तलाशी (ETV Bharat)
बुरहानपुर: महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस ने बुरहानपुर निवासी जुबैर मोहम्मद पिता अशरफ अंसारी और नाजिर अकरम पिता मोहम्मद अय्यूब अंसारी को गिरफ्तार किया है. इनके पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर खंडवा के ग्राम पैठिया में पुलिस ने एक मदरसे से करीब 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे. जिसके बाद बुरहानपुर पुलिस एक्टिव हुई और दोनों आरोपियों के घर सर्चिंग अभियान चलाया.

आरोपियों के घरों की ली गई तलाशी

बुरहानपुर पुलिस की टीम जुबैर और नाजिर के घर पहुंची. दोनों के घरों की तलाशी ली, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के घर से कुछ भी संदिग्ध वस्तु या अन्य चीजें नहीं मिली, लेकिन इस घटना के बाद से बुरहानपुर पुलिस इस मामले को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है. कोतवाली पुलिस टीआई सीताराम सोलंकी ने बताया कि "कुछ संदिग्ध की सूचना मिली थी. जिसको लेकर जांच की जा रही है. अभी पुलिस को कुछ नहीं मिला है."

पुलिस ने आरोपियों के घरों की ली तलाशी (ETV Bharat)

इमाम के कमरे से मिली थी नकली नोटों की गड्डियां

आरोपी जुबैर अंसारी खंडवा जिले के पैठिया गांव स्थित एक मदरसे में इमाम का काम करता है. इसी मदरसे में जुबैर का एक कमरा भी था और इसी कमरे से नकली नोटों की गड्डियां महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी. वहीं, इस मामले में आरोपी नाजिर अकरम मोहम्मद भी शामिल पाया गया. दोनों आरोपी बुरहानपुर जिले के ही रहने वाले हैं.

Burhanpur Fake notes recovered
नोटो की गड्डियां बरामद होने पर बुरहानपुर पुलिस एक्टिव (ETV Bharat)

बीते दिन यानि रविवार को दोनों को मालेगांव पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. इसके बाद पुलिस ने खंडवा के पैठिया गांव स्थित मदरसे में नमाज पढ़ाने वाले इमाम के कमरे से 500-500 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद किए थे.

