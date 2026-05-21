ETV Bharat / state

थाने के अंदर हो बदसलूकी तो QR कोड करें स्कैन, सीधे होगा एक्शन, एसपी खुद करेंगे हैंडल

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में क्यूआर कोड स्कैनर चस्पा किए गए हैं. फरियादी अब सीधे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी शिकायत एसपी तक पहुंचा सकेंगे. खास बात यह है इस व्यवस्था से पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग और डिजिटल सुनवाई को मजबूती मिलेगी. इससे पुलिस और जनता के बीच भरोसा स्थापित होगा. एसपी सीधे शिकायत को सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे.

बुरहानपुर: नवागत पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए क्यूआर कोड का शुभारंभ किया है. डिजिटल नवाचार नागरिकों की शिकायतों के निराकरण और त्वरित एक्शन के मकसद से किया गया है. गुरुवार को एसपी के निर्देश पर सभी थानों और चौकियों में स्कैनर लगाया है. अब पुलिस द्वारा बदसलूकी करने पर फरियादी क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे एसपी तक अपनी शिकायत पंहुचा सकते हैं.

जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश (ETV Bharat)

सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचेगी शिकायत

इस पहल का मकसद नागरिकों को वरिष्ठ अधिकारियों तक सीधी और सरल पहुंच उपलब्ध कराना है. खास बात यह है कि अब यदि किसी थाने या चौकी में आवेदक की सुनवाई नहीं होती है, तो वह महज क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी तक पहुंचा सकता है. इसकी निगरानी की जिम्मेदारी खुद एसपी ने संभाली है.

जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश

दावा किया जा रहा है कि पीड़ित की शिकायत मिलते ही कंट्रोल रूम में अधिकारी और कर्मचारी तुरंत सक्रिय हो जाएंगे. डायरेक्ट पीड़ित से संपर्क किया जाएगा. इसके अलावा अगर आवेदक एंड्राइड मोबाइल का उपयोग करता है और वह टेलीग्राम चलाता है तो अधिकारी द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से भी संवाद स्थापित किया जा सकता है. जिससे जनता और पुलिस के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा.

थाने के अंदर बदसलूकी होने पर QR कोड के माध्यम से शिकायत (ETV Bharat)

तुरंत एक्शन का आश्वासन

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा, "सभी लोग इस डिजिटल सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. अगर किसी वैध शिकायत पर स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो बिना किसी संकोच के क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी बात सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाए. इसपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में कारगर सिद्ध होगी."

स्थानीय निवासी ताजउद्दीन शेख ने बताया, "पुलिस अधीक्षक की यह पहल मील का पत्थर साबित हो सकती है, इससे लोगों को न्याय मिलेगा, साथ ही निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह भी बना सकती है."