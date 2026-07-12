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बुरहानपुर में ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश, महज 12 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का मामला, शराब पीने को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद.

Burhanpur Murder case
बुरहानपुर में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: शाहपुर थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

दरअसल शनिवार को सुबह बोरसर गांव में शराब के अवैध अड्डे के पास एक युवक का शव मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया, ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. संदेह के आधार पर 5 लोगों से पूछताछ की गई. इस दौरान एक युवक ने पुलिस को गलत जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. पुलिस की सख्ती से पूछताछ में वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बोरसर गांव का मामला

पूछताछ के दौरान पहले आरोपी ने पुलिस को अपना नाम दीपक बताया, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ तो आधार कार्ड से उसका नाम मैच किया गया. आरोपी का असली नाम ज्ञानेश्वर सामने आया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बोरसर गांव के एक खेत में बने तपरे में लंबे समय से अवैध शराब बिक रही है. यहां अक्सर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है. शुक्रवार रात को भी कई लोग शराब पीने पहुंचे थे, यहां नितिन और आरोपी ज्ञानेश्वर भी पहुंचे थे. शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, देखते ही देखते मामूली विवाद हत्या में तब्दील हो गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नितिन के सिर पर भारी भरकम लकड़ी के मोटे पाए से वार कर दिया जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. खून ज्यादा बहने से युवक ने दम तोड़ दिया.

शाहपुर थाना पुलिस ने किया मामले का खुलासा

शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया "जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना से पहले मृतक नितिन देवीदास और आरोपी ज्ञानेश्वर उर्फ दीपक पाटिल के बीच शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई थी. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने बड़े लकड़ी के पाए से नितिन के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस से बचने के लिए उसने मंदिर में रात बिताई, लेकिन पुलिस आरोपी तक पहुंच गई.

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