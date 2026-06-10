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बुरहानपुर में आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ने लगे बच्चे, एसपी बोले- ये कैसे संभव है

आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ने लगे बच्चे ( ETV BHARAT )