ETV Bharat / state

बुरहानपुर में आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ने लगे बच्चे, एसपी बोले- ये कैसे संभव है

बुरहानपुर में ब्राइटर माइंड्स समर कैंप में बच्चों की अद्भुत कला देख एसपी सहित सारे पुलिस अधिकारी अचंभित.

Burhanpur police children camp
आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ने लगे बच्चे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के 5 से लेकर 15 साल तक उम्र के बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ब्राइटर माइंड्स समर कैंप आयोजित किया गया. ये कैंप 10 दिन तक चला, इसमें 40 बच्चों ने हिस्सा लिया. कैंप में बच्चों ने आंखो पर पट्टी बांधकर तस्वीर, टैक्सट और रंग पहचानने की कला सीखी.

मास्टर ट्रेनर ने बच्चों को एक से बढ़कर एक गतिविधियां सिखाईं. प्रशिक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के सामने बच्चों ने आंखो पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ी लोग दंग रह गए. एसपी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उन्हें पेन, कॉपी और शैक्षणिक सामग्री वितरित की.

ब्राइटर माइंड्स समर कैंप में बच्चों की अद्भुत कला, एसपी दंग (ETV BHARAT)

पुलिस ने दो बैच का संचालन किया

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में ब्राइटर माइंड्स समर कैंप आयोजित किए गए. कैंप में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उनकी सोचने-समझने की क्षमता विकसित करना सहित आत्मविश्वास बढ़ाना मुख्य मकसद है. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में रेणुका पुलिस लाइन में ब्राइटर माइंड्स के दो बैच संचालित हुए. पहला बैच 10 मई से 20 मई तक और दूसरा बैच 25 मई से 8 जून 2026 तक चला.

Burhanpur police children camp
एसपी ने बांटी शैक्षणिक सामग्री (ETV BHARAT)

महिला आरक्षकों की भूमिका अहम

इस दौरान प्रशिक्षण का संचालन की कमान महिला आरक्षकों को सौंपी गई. दोनों बैच को ब्राइटर माइंड्स ट्रेनर महिला आरक्षक निधि गुप्ता और निधि राजपूत ने संचालित किया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के बेटे आदित्य बागरी ने पूर्व में सीखी गई ब्राइटर माइंड्स तकनीक का लाइव प्रदर्शन दिखाकर सभी को दंग कर दिया. आदित्य ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर मोबाइल में खींचे गए फोटोग्राफ़्स और समाचार पत्र की खबरों को स्पर्श के माध्यम से पहचान सटीक जवाब दिए.

समर कैंप का मकसद सफल

पुलिस विभाग के पीआरओ धनराज पाटिल ने बताया "बच्चों को सर्कल एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज, ब्रीदिंग तकनीक, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन, डांस, मोटिवेशनल वीडियो, मेमोरी गेम्स सहित ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज का विशेष अभ्यास कराया गया. इन गतिविधियों का मकसद बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाना है. बच्चों ने भी बारीकीयों से अभ्यास किया. उन्होंने ट्रेनर से 10 दिन में खूबियां सीखकर बेहतर प्रदर्शन किया."

एसपी ने बांटी शैक्षणिक सामग्री

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया "ब्राइटर माइंड्स समर कैंप में 40 बच्चों ने भाग लिया. उन्होंने 10 दिन के प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियां सीखी. इससे बच्चों का बौद्धिक विकास हुआ. हमने लाइव डेमो कराकर बच्चों का हौसला बढ़ाया. उन्हें पुरस्कार स्वरूप शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई, ताकि उनका उत्साहवर्धन किया जा सके."

TAGGED:

BRIGHTER MINDS SUMMER CAMP
BLINDFOLDED READ BOOKS FLUENTLY
CHILDREN EXTRAORDINARY SKILLS
BURHANPUR NEWS
BURHANPUR POLICE CHILDREN CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.