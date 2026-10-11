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बुरहानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली को बनाकर रखा था डीजे, हुड़दंगबाजों को पुलिस ने सिखाया सबक

तेज आवाज में गाना बजाने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: शहर और आसपास के मार्गों पर तेज रफ्तार मालवाहक वाहन और ट्रेक्टर-ट्राली राहगीरों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. कई मालवाहक वाहन और डंपर बिना वैध परमिट, फिटनेस और बीमा की नियमित जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. ओवरलोडिंग के कारण वाहनों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और ब्रेक मारने के दौरान रुकने की दूरी भी बढ़ जाती है. इसके साथ ही अधिकांश वाहन चालक अपने-अपने वाहनों में स्पीकर में गाना बजाकर चलाते है, इससे न सिर्फ हादसों का अंदेशा है, बल्कि अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकता है. अब पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है.

वाहन जब्त कर चालकों को सख्त हिदायत जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर खकनार थाना पुलिस ने शनिवार को हाईवे पर दो ट्रेक्टर-ट्रॉली को रोका. इस दौरान दोनों वाहन चालक तेज आवाज में फिल्मी गीत बजा रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन चालकों से कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई. साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गए. इस कार्रवाई से ऐसे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है.