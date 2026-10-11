बुरहानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली को बनाकर रखा था डीजे, हुड़दंगबाजों को पुलिस ने सिखाया सबक
बुरहानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में बजा रहे थे गाना, पुलिस ने की कार्रवाई, चालकों से कराई उठक बैठक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:59 PM IST
बुरहानपुर: शहर और आसपास के मार्गों पर तेज रफ्तार मालवाहक वाहन और ट्रेक्टर-ट्राली राहगीरों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. कई मालवाहक वाहन और डंपर बिना वैध परमिट, फिटनेस और बीमा की नियमित जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. ओवरलोडिंग के कारण वाहनों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और ब्रेक मारने के दौरान रुकने की दूरी भी बढ़ जाती है. इसके साथ ही अधिकांश वाहन चालक अपने-अपने वाहनों में स्पीकर में गाना बजाकर चलाते है, इससे न सिर्फ हादसों का अंदेशा है, बल्कि अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकता है. अब पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है.
वाहन जब्त कर चालकों को सख्त हिदायत
जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर खकनार थाना पुलिस ने शनिवार को हाईवे पर दो ट्रेक्टर-ट्रॉली को रोका. इस दौरान दोनों वाहन चालक तेज आवाज में फिल्मी गीत बजा रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों वाहन चालकों से कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई. साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गए. इस कार्रवाई से ऐसे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है.
तेज रफ्तार से बढ़ रहे सड़क हादसे
खकनार पुलिस ने अमरावती-दर्यापुर हाईवे पर रफ्तार के साथ-साथ तेज आवाज में संगीत बजाकर दौड़ने वाले ट्रेक्टर-ट्राली और मालवाहक वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, चेकिंग के दौरान दो ऐसे ट्रेक्टर-ट्राली को सड़क पर पकड़ा है, जिस वाहन में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे.
चालकों को ध्वनी प्रदूषण का ज्ञान
पुलिस दोनों वाहन को थाने लेकर पहुंची और चालकों को समझाया कि स्पीकर में गाना बजाने से ना केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है. पुलिस ने दोनों ट्रेक्टर-ट्रालियों से स्पीकर जब्त कर लिया. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को भी जब्त कर लिया.
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खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया, "दोनों चालकों को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के लिए उठक-बैठक लगाकर पनिशमेंट भी दी गई. दोनों वाहनों से स्पीकर निकाले गए हैं. साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है. ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखना शुरू कर दी है, यह कार्रवाई लगातर जारी रहेंगी."