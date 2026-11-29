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कटोरा लेकर भीख मांगने लगे किसान, मुआवजा नहीं मिलने से खफा हैं पांगरी बांध के प्रभावित

पांगरी बांध के प्रभावित किसानों को अब तक नहीं मिला बढ़ा मुआवजा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य खकनार ब्लॉक के पांगरी क्षेत्र में जिले की सबसे बड़ी पांगरी बांध परियोजना तैयार हो चुकी है. इस परियोजना में नागझिरी, पांगरी सहित बसाली गांव के किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है. रविवार को प्रभावित किसानों ने 'भिक्षाटन' आंदोलन किया. सभी किसानों ने हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी, साथ ही गांव में शिव मंदिर पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना की है.

किसानों को अब तक बढ़ाकर मुआवजा नहीं मिला

दरअसल, इस परियोजना में किसानों को जो मुआवजा स्वीकृत किया गया है, उस मुआवजे को बढ़ाने के लिए किसानों ने करीब 17 बार आंदोलन किया, हालांकि सरकार ने प्रभावित किसानों की मांगों को मान लिया. किसानों को मुआवजा बढ़ाकर देने के लिए 25 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तक किसानों को बढ़ाकर मुआवजा नहीं दिया गया है, इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है. सैकड़ों किसानों का अनूठा प्रदर्शन बता दें कि पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों का सब्र टूट गया है, रविवार को नागझिरी, बसाली और पांगरी के सैकड़ों किसानों ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया, हाथ में खाली थाली और कटोरा लेकर किसानों ने 'भिक्षाम देहि' और 'अलख निरंजन' का नारा लगाया. पांगरी बांध परियोजना के प्रभावित किसानों ने किया 'भिक्षाटन' आंदोलन (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: किसानों ने उतारे सारे कपड़े, केले के पत्ते लपेट बताया- सरकार उन्हें ऐसे देखना चाहती है प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि "बुरहानपुर जिले का यह सबसे बड़ा बांध बनकर तैयार हो चुका है, किसानों ने परियोजना के लिए अपनी जमीन सशर्त सहमति से दी थी. प्रभावित किसानों की जमीन की मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई, लेकिन खातों में पैसे नहीं डालने से किसान चिंतित हो गए हैं. अब प्रभावित किसानों के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन की राह अपनाई है."