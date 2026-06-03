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ETV Bharat में खबर पब्लिश होते ही गांव में पहुंचे अधिकारी, पीछे-पीछे पहुंचा वाटर टैंकर

ईटीवी भारत की खबर का असर, बुरहानपुर के पलासपानी और रामलाल फालिया में टैंकर से पानी वितरण. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR VILLAGES WATER TANKERS
बुरहानपुर में टैंकर से पानी वितरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:48 PM IST

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बुरहानपुर: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. 2 जून को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से "दूषित पानी के लिए भी 2 किमी पथरीला रास्ता, फिर पहाड़ी से डेढ़ सौ फीट नीचे उतरने का सर्कस" शीर्षक से खबर पब्लिश की थी. जिसके बाद प्रशासन ने इस विषय को संज्ञान में लिया और ग्राउंड पर इसकी जांच की. यहां लोगों की समस्या को देखते हुए बुधवार को पलासपानी और रामलाल फालिया के ग्रामीणों को टैंकर से स्वच्छ पानी वितरित किया गया.

अब ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पथरीला रास्ता पार करने और जान जोखिम में डालने से राहत मिली है. अस्थाई समाधान होने के बाद ग्रामीण रैमसिंह, सुरमीबाई और रुपलीबाई ने मीडिया (ईटीवी भारत) को धन्यवाद दिया है.

अधिकारियों ने किया गांवों का दौरा

ईटीवी भारत की खबर पब्लिश होने के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह, पीएचई अधिकारी बाबूलाल मंडलोई, शंकर बरगे, सरपंच भूरसिंह मंगा, सचिव राजू ठाकरे, सहायक सचिव नगिन तायडे सहित जनपद के अधिकारियों ने पलासपानी और रामलाल फालिया का दौरा किया. जिसके बाद ग्राम पंचायत मालवीर के सरपंच भूरसिंह और सचिव को टैंकरों से पानी पहुंचाने का आदेश दिए.

पलासपानी और रामलाल फालिया में टैंकर से पहुंचा पानी (ETV Bharat)

प्यास बुझाने के लिए जान जोखिम में डालते थे ग्रामीण

ग्राम पंचायत मालवीर क्षेत्र में जामठी गांव के पलासपानी और रामलाल फालिया में आदिवासी परिवार गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर थे. वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहाड़ी से 150 फुट नीचे उतरकर पानी निकालते थे. इस दौरान उनके गिरने और चोटिल होने का खतरा भी बना रहता था. महिला, पुरुष और बच्चें जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों से होकर प्यास बुझाते थे.

BURHANPUR VILLAGES TANKERS WATER
गांव में पानी के टैंकर पहुंचने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद दूसरे दिन ही पीएचई और जनपद पंचायत के आला अधिकारियों ने पलासपानी और रामलाल फालिया में अस्थाई समाधान किया है. इन दोनों फालियों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए टैंकर की व्यवस्था कराई गई है. ग्राम पंचायत मालवीर के सरपंच, सचिव सहित सहायक सचिव को फालियों में नियमित रूप से पानी वितरण की जिम्मेदारी सौंपी है. इस व्यवस्था के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. उन्हें जान जोखिम में डालकर पानी निकालने से राहत मिल गई है.

BURHANPUR WATER DISTRIBUTION
अधिकारियों ने किया गांवों का दौरा (ETV Bharat)

जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह ने बताया कि "मामला मेरे संज्ञान में आया, तो हमने पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर इन दोनों फालिया का निरिक्षण किया. यहां ग्राम पंचायत मालवीर में पानी के टैंकर की व्यवस्था कराई. अब सरपंच, सचिव पानी के टैंकर भरकर पलासपानी और रामलाल फालिया में भेज रहे हैं. बुधवार से इन फालियों में टैंकर से पानी वितरित किया गया."

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