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ETV Bharat में खबर पब्लिश होते ही गांव में पहुंचे अधिकारी, पीछे-पीछे पहुंचा वाटर टैंकर

अब ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पथरीला रास्ता पार करने और जान जोखिम में डालने से राहत मिली है. अस्थाई समाधान होने के बाद ग्रामीण रैमसिंह, सुरमीबाई और रुपलीबाई ने मीडिया (ईटीवी भारत) को धन्यवाद दिया है.

ईटीवी भारत की खबर पब्लिश होने के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह, पीएचई अधिकारी बाबूलाल मंडलोई, शंकर बरगे, सरपंच भूरसिंह मंगा, सचिव राजू ठाकरे, सहायक सचिव नगिन तायडे सहित जनपद के अधिकारियों ने पलासपानी और रामलाल फालिया का दौरा किया. जिसके बाद ग्राम पंचायत मालवीर के सरपंच भूरसिंह और सचिव को टैंकरों से पानी पहुंचाने का आदेश दिए.

पलासपानी और रामलाल फालिया में टैंकर से पहुंचा पानी (ETV Bharat)

प्यास बुझाने के लिए जान जोखिम में डालते थे ग्रामीण

ग्राम पंचायत मालवीर क्षेत्र में जामठी गांव के पलासपानी और रामलाल फालिया में आदिवासी परिवार गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर थे. वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहाड़ी से 150 फुट नीचे उतरकर पानी निकालते थे. इस दौरान उनके गिरने और चोटिल होने का खतरा भी बना रहता था. महिला, पुरुष और बच्चें जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों से होकर प्यास बुझाते थे.

गांव में पानी के टैंकर पहुंचने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद दूसरे दिन ही पीएचई और जनपद पंचायत के आला अधिकारियों ने पलासपानी और रामलाल फालिया में अस्थाई समाधान किया है. इन दोनों फालियों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए टैंकर की व्यवस्था कराई गई है. ग्राम पंचायत मालवीर के सरपंच, सचिव सहित सहायक सचिव को फालियों में नियमित रूप से पानी वितरण की जिम्मेदारी सौंपी है. इस व्यवस्था के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. उन्हें जान जोखिम में डालकर पानी निकालने से राहत मिल गई है.

अधिकारियों ने किया गांवों का दौरा (ETV Bharat)

जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह ने बताया कि "मामला मेरे संज्ञान में आया, तो हमने पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर इन दोनों फालिया का निरिक्षण किया. यहां ग्राम पंचायत मालवीर में पानी के टैंकर की व्यवस्था कराई. अब सरपंच, सचिव पानी के टैंकर भरकर पलासपानी और रामलाल फालिया में भेज रहे हैं. बुधवार से इन फालियों में टैंकर से पानी वितरित किया गया."