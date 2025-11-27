ETV Bharat / state

बुरहानपुर में परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता, प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की टक्कर

बुरहानपुर में प्रतिबंध के बावजूद आयोजित हुई पाड़ों की टक्कर, लोगों ने बरसाए पत्थर, मची भगदड़, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज.

प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की टक्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 1:29 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 1:42 PM IST

बुरहानपुर: शिकारपुरा थाना क्षेत्र के महलगुलारा गांव में उतावली नदी के किनारे बुधवार को पाड़ों यानी हेलो की टक्कर आयोजित की गई. जिले में प्रतिबंध के बावजूद पाड़ों की टक्कर कराई गई. नदी में हो रही पाड़ों की लड़ाई के दौरान अचानक भगदड़ मच गई. जहां दो-तीन लोग घायल हो गए. वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

महलगुलारा गांव में उतावली नदी के बीच में पाड़ों की टक्कर कराई आयोजित की गई थी. यहां पाड़ा मालिकों ने कई पाड़ों को मैदान में आमने-सामने से लड़ाई के लिए उतारा था. वहीं इस टक्कर को देखने बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे. मनोरंजन के नाम पर उतावली नदी के किनारे मैदान में बारी-बारी से पाड़ों को आमने-सामने लड़ाया गया. पराजित हुए पाड़े के मालिक ने विजेता पाड़े के मालिक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. लिहाजा भीड़ में एक दूसरे पर पथराव शुरू हो गया. पत्थर बरसाते ही भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बुरहानपुर में परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में दो से तीन लोगों को चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस पूरे मामलें की जांच में जुट गई है. पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही हैं. खास बात यह है कि प्रशासन द्वारा पाड़ों की टक्कर पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बाद भी ये लोग ये टक्कर आयोजित करते हैं.

पाड़ों की टक्कर में बरसाए गए पत्थर (ETV Bharat)

टीआई विक्रम चौहान ने बताया कि "इस मामले को शिकारपुरा थाना पुलिस ने गंभीरता से लिया है. पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. कई जगह बेरिकेड्स लगाकर पॉइंट स्थापित किए हैं. क्षेत्र में पुलिस द्वारा पैनी निगाह रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की पूर्णावृत्ति न हो सके. गांव में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है.

अब तक 15 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, मामले की जांच जारी है."

