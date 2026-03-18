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बुरहानपुर में पाड़े के बर्थडे पर कटा केक, DJ की धुन पर हुआ डांस, 4 दंगल जीत चूका है 'रन'

बुरहानपुर: शहर के प्रतापपुरा क्षेत्र के परिवाले परिवार ने पाड़े को बच्चे की तरह तैयार किया, डीजे की धुन पर मोहल्ले में घुमाया और फिर केक काटकर जन्मदिन मनाया. यह नजारा देख क्षेत्रवासी इंसान और पशु के बीच प्रेम की खूब सराहना कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवाले पशु पालक परिवार है, वह कई पीढ़ियों से गाय, भैंस और हेला(पाड़े) पालते आ रहे हैं. उन्हें पशुओं से गहरा प्रेम है. उन्होंने इस साल 'रन' नामक पाड़े का 9 वां जन्मदिन मनाकर इन पलों को यादगार बनाया.

पाड़े के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इसके बाद 'रन' की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाकर केक काटा गया. इस अवसर पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई. परिवार के लोगों और दोस्तों ने डीजे के धुन पर जमकर डांस किया. ये आयोजन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है.

धूमधाम से मनाया पाड़ा का 9वां जन्मदिन (ETV Bharat)

4 दंगल जीत चूका है 'रन'

पाड़ा मालिक क्रिश परिवाले का कहना है कि "बीते 9 वर्षों से 'रन' का जन्मदिन मना रहे हैं. वह हमारे परिवार के सदस्य की तरह है. शुरुआत से ही हम उसे छोटा भाई मानकर लाड़-दुलार करते आ रहे हैं. इसके खानपान का विशेष ध्यान रखा जाता है. सुबह-शाम दोनों समय 10 लीटर दूध पिलाते हैं और रोजाना खल्ली में ड्रायफ्रूट खिलाते हैं, ताकि वह तंदरुस्त रहे. 'रन' परिवार का चहेता है, वह अब तक 4 दंगलों (मुकाबला) में जीत हासिल कर चुका है.

4 दंगल जीत चुका है रन (ETV Bharat)

पाड़ा मालिक आलोक यादव ने बताया कि "पाड़ा 'रन' का हर साल जन्मदिन मानते हैं. इस साल भी जन्मदिन मनाया गया है. हर महीने इसके देखभाल और खानपान पर 25 हजार रुपये खर्च किया जाता है, ताकि इसका बेहतर तरीके से पालन पोषण किया जाए."