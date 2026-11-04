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अनाथ मंकी बेबी को मिला मां का आंचल, सतपुड़ा के जंगल में दिखा भावुक कर देने वाला नजारा

अनाथ मंकी बेबी को मिला मां का आंचल ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : ये फैक्ट है कि इंसान के बाद अगर किसी जीव में संवेदनशीलता होती है तो वह बंदर है. इंसानों तरह बंदर भी समूह में रहते हैं. उनमें सामाजिक एकता भी देखी जाती है. ऐसा ही दृश्य बुरहानपुर के जंगल में देखने को मिला. बंदरिया के अनाथ बच्चे को दूसरी बंदरिया ने अपनाया. उसे सगी मां की तरह प्यार किया और सीने से लगा लिया. ये देखकर वनकर्मियों की आंखें भर आईं. बंदरिया बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ गई और उसे खूब प्यार किया.

इलाज के दौरान बंदरिया की मौत