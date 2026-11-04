अनाथ मंकी बेबी को मिला मां का आंचल, सतपुड़ा के जंगल में दिखा भावुक कर देने वाला नजारा
बुरहानपुर के असीरगढ़ के जंगल में बंदर के अनाथ बच्चे को दूसरी बंदरिया ने अपनाया. सीने से लगा खूब प्यार किया. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:13 PM IST
बुरहानपुर : ये फैक्ट है कि इंसान के बाद अगर किसी जीव में संवेदनशीलता होती है तो वह बंदर है. इंसानों तरह बंदर भी समूह में रहते हैं. उनमें सामाजिक एकता भी देखी जाती है. ऐसा ही दृश्य बुरहानपुर के जंगल में देखने को मिला. बंदरिया के अनाथ बच्चे को दूसरी बंदरिया ने अपनाया. उसे सगी मां की तरह प्यार किया और सीने से लगा लिया. ये देखकर वनकर्मियों की आंखें भर आईं. बंदरिया बच्चे को लेकर पेड़ पर चढ़ गई और उसे खूब प्यार किया.
इलाज के दौरान बंदरिया की मौत
बुरहानपुर जिले के वन परिक्षेत्र असीरगढ़ के जंगल से ये दिल छू लेने वाली मार्मिक तस्वीर सामने आई है. एक शैक्षणिक संस्थान में वन कर्मियों को बंदरिया घायल अवस्था में मिली. उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था. इसके बाद वन विभाग ने घायल बंदरिया का पशु चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन अगले दिन वह जिंदगी की जंग हार गई. उसकी मौत के बाद बच्चा अनाथ हो गया. वरिष्ठ कार्यालय से वन विभाग के अधिकारियों को बच्चे को लंगूर समूह के बीच सुरक्षित रूप से छोड़ने के निर्देश दिए गए.
बंदरिया ने बच्चे को तुरंत अपनाया
वन विभाग की टीम ने जंगलों में लंगूर समूह की खोजबीन शुरू की. करीब 2 घंटे बाद असीरगढ़ में स्थित मां आशा देवी मंदिर के समीप सतपुड़ा के जंगलों में बंदरों का समूह पाया गया. यहां बंदर के बच्चे को वन विभाग ने छोड़ा. जैसे ही बच्चे को छोड़ा तो एक दूसरी बंदरिया ने बच्चे को पलक झपकते ही गोद में उठा लिया. उसे मां की तरह दुलार किया. यह दृश्य देखकर वनकर्मी भी भावुक हो गए. इस नजारे ने मौके पर मौजूद लोगों का मन मोह लिया. सभी ने एक स्वर में कहा कि आखिर मां तो मां होती है.
- बुरहानपुर में गौ माता ने बकरी के बच्चे की कैसे बचाई जान, देखें वीडियो
- दबे पांव कमरे में घुसा सियार, 6 माह की बच्ची को जबड़े में दबाया, मौत से लड़ मां ने बचाई बेटी की जान
वन विभाग की टीम दो घंटे तक जंगलों में घूमी
वन विभाग के डिप्टी रेंजर योगेश सावकारे ने बताया "एक शैक्षणिक संस्थान में बंदरिया घायल अवस्था में मिली थी. उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था. इलाज के दौरान बंदरिया की मौत हो गई. इसके बाद कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चे को सुरक्षित स्थान व लंगूर समूह की छोड़ने के निर्देश दिए. हमारी टीम ने जंगलों में बंदरों के समूहों को खोजा. करीब 2 घंटे बाद आशा देवी मंदिर के समीप एक समूह मिला, यहां बंदर के बच्चे को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा. इस दौरान मां की ममता का नजारा देखने को मिला. दूसरी बंदरिया ने तुरंत बच्चे को सीने से लगा लिया."