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मध्य प्रदेश के इस गांव में नहीं होती मां दुर्गा की स्थापना, 450 सालों से नवरात्रि पर होती है इच्छा देवी की आराधना

450 सालों से नवरात्रि पर होती है इच्छा देवी की आराधना ( Etv Bharat )

बुरहानपुर : देशभर में शारदीय नवरात्री की शुरुआत हो गई है, बुरहानपुर के लगभग हर गांव में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव की रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जहां करीब 450 सालों में अबतक सार्वजनिक दुर्गा पंडाल नहीं लगाया गया. यह गांव मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का सीमावर्ती इच्छापुर है. इस आर्टिकल में जानें कि क्यों इस गांव नहीं रखी जाती दुर्गा प्रतिमाएं

यहां नवरात्रि पर दुर्गा प्रतिमा नहीं रखे जाने की पीछे की वजह इच्छा देवी के मंदिर को बताया जाता है. ग्रामीण मां इच्छा देवी की आराधना में लीन रहते हैं, उनका कहना है कि जब उनके गांव में साक्षात माता रानी का निवास है, ऐसे में अलग से पंडाल नहीं बनाए जाते. मान्यता है कि इच्छा देवी की नवरात्रि में की गई विशेष पूजा से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में मां इच्छा देवी की स्वयंभू मूर्ति है, जो करीब साढ़े चार सौ वर्ष पुरानी है.