मध्य प्रदेश के इस गांव में नहीं होती मां दुर्गा की स्थापना, 450 सालों से नवरात्रि पर होती है इच्छा देवी की आराधना
इच्छापुर में इच्छापूर्ति और मन्नत के लिए आते हैं लोग, नवरात्रि पर दुर्गा प्रतिमा नहीं रखने के पीछे है रोचक कहानी, सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:09 AM IST
बुरहानपुर : देशभर में शारदीय नवरात्री की शुरुआत हो गई है, बुरहानपुर के लगभग हर गांव में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव की रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जहां करीब 450 सालों में अबतक सार्वजनिक दुर्गा पंडाल नहीं लगाया गया. यह गांव मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का सीमावर्ती इच्छापुर है. इस आर्टिकल में जानें कि क्यों इस गांव नहीं रखी जाती दुर्गा प्रतिमाएं
यहां नवरात्रि पर दुर्गा प्रतिमा नहीं रखे जाने की पीछे की वजह इच्छा देवी के मंदिर को बताया जाता है. ग्रामीण मां इच्छा देवी की आराधना में लीन रहते हैं, उनका कहना है कि जब उनके गांव में साक्षात माता रानी का निवास है, ऐसे में अलग से पंडाल नहीं बनाए जाते. मान्यता है कि इच्छा देवी की नवरात्रि में की गई विशेष पूजा से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में मां इच्छा देवी की स्वयंभू मूर्ति है, जो करीब साढ़े चार सौ वर्ष पुरानी है.
कैसे प्रकट हुईं इच्छा देवी?
मान्यता है कि यहां देवीदास नामक ब्राह्मण ने करीब 50 वर्षों तक तपस्या की थी, परिणाम स्वरूप माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, इस दौरान माता रानी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, उन्होंने जनकल्याण और देशवासियों की खुशहाली के खातिर माता से यही स्थापित होने आग्रह किया. तब इस पर्वत पर मां इच्छा देवी स्वयं प्रकट हुईं. माता करीब 450 वर्षों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं. यहीं पर ग्वालियर के मराठा सूबेदार ने मां से पुत्र रत्न प्राप्ति की मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई. इसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था. इसी तरह मन्नत पूरी होने पर भूस्कूटे परिवार ने मंदिर में पहुंचने के लिए सीढ़िया बनवाई थीं.
इच्छापूर्ति और मन्नत के लिए आते हैं लोग
पूरे साल भक्त इस पवित्र दरबार में कष्ट पीड़ा, संतान प्राप्ति, नौकरी, बीमारी से निजात सहित विवाह संबंधी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं. भक्त रोते-रोते आते हैं, और हंसते-हंसते जाते हैं. इस चमत्कार की शुरुआत सदियों पहले शुरू हुई थी, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुजारी बताते हैं, '' देवीदास नामक तपस्वी को माता ने दर्शन दिए थे, उन्होंने आशीर्वाद में माता से यहीx निवास का वचन मांगा, उस समय से माता यहीं पर विराजमान हैं. इसके बाद ग्वालियर के मराठा सूबेदार ने भी मन्नत मांगी, उनकी भी मन्नत पूरी हुई, इसके बाद उन्होंने मंदिर और कुएं निर्माण कराया, इसी परंपरा को भुस्कुटे परिवार ने आगे बढ़ाया. फिर ग्रामीणों ने मां इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट गठित किया, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर को भव्य रूप दिया, अब दोनों नवरात्र में यहां आस्था का सैलाब उमड़ता है.''
वे आगे कहते हैं, '' मध्यप्रदेश, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के अनेकों राज्यों से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते है, लोक मान्यता है कि मां इच्छादेवी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती है, जिसके चलते मंदिर इच्छा देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, यहां भक्त परिवार और देश में अमन चैन, सुख-समृद्धि और ख़ुशहाली की कामना करते है, इस मंदिर में भक्त नारियल, चुनरी, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते है, सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे, पेयजल व्यवस्था, कूलर व पंखे की व्यवस्था की है, दोनों नवरात्र के दौरान शाहपुर थाना पुलिस भी तैनात रहती है, इसके अलावा एएनएम, सीएचओ सहित स्वास्थ्य कर्मियों की भी ड्यूटी लगती है, साथ ही 24×7 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, मिकी माउज खिलोने की दुकाने सज चुकी है.''
क्या कहते हैं भक्त?
जलगांव महाराष्ट्र की भक्त डॉ. प्रांजली पाटिल ने बताया, '' यह मंदिर चमत्कारी व अद्भुत है, यहां मांगी गई मन्नत पूरी होती है, माता ने हमारी मन्नत पूरी की है, जब भी अवसर मिलता है, हम माता रानी के दरबार में पहुंच जाते है, यहां हर पहली ही बार में हर कष्ट दूर होते है.''
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मां इच्छा देवी मंदिर के वरिष्ठ ट्रस्टी संजय पवार ने बताया, '' पूरे गांव में कही भी सार्वजनिक नवदुर्गा की स्थापना नहीं होती, क्योंकि हमारे गांव में साक्षात मां विराजित हैं, जिसके चलते पूरा गांव मां इच्छा देवी की आराधना में डूबा रहता है, मंदिर में पहुंचने के लिए 107 से ज्यादा सीढ़िया हैं, जबकि उतरने के लिए पीछे से सीढ़िया बनाई है, दोनों साइड की सीढ़िया मिलाकर आंकड़ा 200 तक पहुंच गया है, यहां भक्तों के लिए पार्किंग, पूजन सामग्री की दुकान लगती है.''