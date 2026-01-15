आदिवासियों के महाकुंभ में बोले उमंग सिंघार, धर्म कोड की मांग राष्ट्रपति तक जाएगी
बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य नेपानगर क्षेत्र के चैनपुरा में आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन. कई राज्यों के आदिवासी पहुंचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 1:34 PM IST
बुरहानपुर : आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी समाज के लोग आए. इस दौरान आदिवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, नेपानगर विधायक मंजू दादू ने शिरकत की. बुधवार को इस सम्मेलन में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे.
धर्म कोड से संस्कृति व पहचान बचेगी
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने देश में चल रही 16वीं जनगणना में आदिवासियों के लिए धर्म का कोड सृजित करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा "मेरे द्वारा इसकी मांग लगातार की जा रही है. आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से यह मांग देश के राष्ट्रपति तक जाना चाहिए. जनगणना में आदिवासियों का धर्म कोड होने से उनकी संस्कृति उनकी पहचान बचेगी. आदिवासियों समाजजनों ने भी इस हस्ताक्षर अभियान में समर्थन दिया है."
आदिवासी समाज प्रकृति प्रेमी
सम्मेलन के आयोजक समिति के अध्यक्ष बिलर सिंह जमरा ने बताया "आदिवासी समाज जल 'जंगल, पहाड़, नदी बचाओ' के सिद्धांतों पर काम कर रहा है. आदिवासी परंपरा के माध्यम से दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवनयापन करते हैं. वे प्रकृति से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देते भी हैं. अपने आंगन से लेकर खेतों तक पेड़-पौधे लगाते हैं, हम संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करते हैं. आदिवासी समाज प्रकृति प्रेमी है, जगह-जगह पेड़-पौधे लगाते हैं, इससे वातावरण शुद्ध रहता है."
- मोहन यादव के स्वागत में झूम के नाचे मंत्री, सांसद और विधायक, सीधी में सौगातों की बारिश
- आदिवासी बोली में शुरू होंगे आठ रेडियो स्टेशन, खंडवा में बनेगा देश का पहला आदिवासी संस्कृति हॉस्टल
पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही कई स्टॉल
सम्मेलन में आदिवासी समाज के लोगों ने पांरपरिक वेशभूषा, पारंपरिक शस्त्र, मोटा अनाज, देसी सब्जी, सहित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक सामग्री के स्टॉल लगाए. यहां फाल्या, दराती, हसिया, तीर-कमान भी रखे गए. इस दौरान पापड़, पिज्जा जैसी विभिन्न खाद्य सामग्री प्रदर्शित की गई हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं.