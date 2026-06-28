बदहाली का शिकार हुआ नेपानगर का मॉर्च्युरी रूम, शवों को रखते ही पहरा देते हैं परिजन या पुलिस
बुरहानपुर के नेपानगर के पोस्टमार्टम हाउस की हालत जर्जर, दरवाजे-खिड़कियां भी नहीं, शवों को रखने पर पुलिस या परिजन देते पहरा, जंगली जानवरों का खतरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 2:22 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नेपानगर आईटीआई कॉलेज के पास स्थित मॉर्च्युरी रूम की तस्वीरें मानवता को झकझोर देती है, इन दिनों यहां का मॉर्च्युरी रूम खुद बीमार हो चुका है. जो बुरी तरह बदहाली का शिकार हो गया है, आलम यह है कि पोस्टमार्टम कक्ष के खिड़की और दरवाजे टूट गए हैं, इससे यहां शव रखना मुश्किल हो गया है. इतना ही नहीं, यहां सुरक्षा के भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है.
दुःखद पहलू यह भी है कि मृतकों के शवों की रखवाली उनके परिजनों और पुलिसकर्मियों को करनी पड़ती है, ताकि जंगली जानवर या कुत्ते शवों को नुकसान न पहुंचाए. इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है. अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार को घेरा है.
नेपानगर पोस्टमार्टम हाउस की हालत जर्जर
यह तस्वीर किसी दूरस्थ इलाके की नहीं, बल्कि नेपानगर क्षेत्र की है. यह वही नेपानगर है, जिसे एशिया के सबसे बड़े कागज कारखाने नेपा लिमिटेड का गौरव हासिल है. यहां नेपानगर में पुराने पोस्टमार्टम रूम के हाल बदहाल हो गए हैं. जहां अब भी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन इस रूम की दीवारें जर्जर, दरवाजे गायब और खिड़कियां उखड़ गई है. आसपास सन्नाटा, जंगली जानवरों और आवारा कुत्तों का डर सताता है.
परिजन करते शवों की रखवाली
आपात स्थिति में जब भी शव रखते हैं तो उस शव की रखवाली परिजनों या पुलिसकर्मियों को करना पड़ती है. आलम यह है कि शवों की रखवाली के लिए कोई चौकीदार नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आती है. स्थानीय लोगों ने बताया बीते दो से तीन वर्षों से इस भवन की यही हाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई.
ग्रामीणों ने कई बार की मॉर्च्युरी रूम बनवाने की अपील
इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक मंजू दादू सहित प्रशासन से नए पोस्टमार्टम रूम और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर दिया गया, एक बार फिर ग्रामीणों ने इस मांग को दोहराया है. स्थानीय निवासी बताते हैं कि देर शाम या देर रात किसी घटना दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए यहां रखा जाता है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां टूटी होने के कारण शव को जंगली जानवरों द्वारा शव को नुकसान पहुंचाने का डर सताता है. ऐसे में परिजनों या पुलिस कर्मियों को पोस्टमार्टम रूम के आसपास पहरा देना पड़ता है.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव व कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि "मौत के बाद भी लोगों को चेन नहीं मिल रहा है, नेपानगर में पोस्टमार्टम रूम खुद बीमारी का शिकार हो चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है, सरकार और प्रशासन ने इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए."
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कलेक्टर को भेजा गया है प्रस्ताव
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. हिमांशु चौधरी ने बताया कि "हमने इस समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, स्वास्थ्य विभाग को मॉर्च्युरी रूम के सुधार का प्रस्ताव बनाकर भेजा है." वहीं सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र वर्मा ने कहा कि "प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया है, जल्द ही नए मॉर्च्युरी रूम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी."
जब इस गंभीर मामले को लेकर कलेक्टर हर्ष सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने भी जल्द प्रस्ताव तैयार कर नए मॉर्च्युरी रूम के निर्माण का आश्वासन दिया. इस पूरे मामले में खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी कहा कि "वे कलेक्टर से चर्चा कर मॉर्च्युरी रूम की तत्काल मरम्मत अथवा आवश्यक होने पर नए भवन के निर्माण की दिशा में पहल करेंगे, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने."