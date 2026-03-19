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नेपा कागज मिल के सफल ट्रायल के बाद केंद्रीय मंत्री से मिले ज्ञानेश्वर पाटिल, कार्यशील पूंजी की रखी मांग

खंडवा-बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मिले, एचडी कुमारस्वामी ने नेपा मिल के विजिट का दिया आश्वासन.

BURHANPUR NEPA LIMITED PAPER MILL
केंद्रीय मंत्री से मिले ज्ञानेश्वर पाटिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:30 PM IST

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रिपोर्ट: सोनू सोहले

बुरहानपुर: खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की. उन्होंने नेपा लिमिटेड अखबारी कागज मिल के सफल ट्रायल के बाद केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है. इस दौरान मिल के सुचारु संचालन के लिए कार्यशील पूंजी की मांग रखी गई है.

केंद्रीय मंत्री ने विजिट करने का दिया आश्वासन

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया, "केंद्रीय मंत्री को नेपा मिल की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें यहां आने का न्यौता दिया है." केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निमंत्रण स्वीकार किया है और बजट सत्र समापन के बाद विजिट का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही कार्यशील पूंजी मुहैया कराने का भी भरोसा दिया है.

ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय मंत्री से कार्यशील पूंजी की रखी मांग (ETV Bharat)

50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया. सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी के मार्गदर्शन में एक बार फिर नेपा लिमिटेड शुरू हो सकी है. उनका कहना है कि "नेपा लिमिटेड कागज मिल के संचालन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे पहले कई बार मजदूर यूनियन और जनप्रतिनिधियों ने मिल शुरू कराने की मांग रखी थी. इसके बाद मिल शुरू हुई है. अब न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आसपास के आदिवासी अंचलों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार आएगा." सांसद ने बताया, "नेपा लिमिटेड मिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और इसके सशक्त संचालन से विकास को नई गति मिलेगी."

Sansad Gyaneshwar Patil met Union Minister
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मिले (ETV Bharat)

पाठ्य पुस्तक के कागज नेपा मिल से खरीदने का आग्रह

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि "मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी चर्चा की है. उनसे आग्रह किया है कि पाठ्य पुस्तक निगम को कागज की आवश्यकता पड़ती है, वो कागज नेपा लिमिटेड से खरीदने के लिए केबिनेट में निर्णय लिया जाए. इससे नेपा लिमिटेड की आय बढ़ेगी और मिल को आर्थिक लाभ होगा."

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