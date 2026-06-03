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नीम कुदरत का वरदान, निंबोली में औषधीय गुणों की भरमार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

नीम की पत्तियां और इसका फल केवल एंटी-बैक्टीरियल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों को जड़ से खत्म करने में मददगार.

Neem Tree leaf anti bacterial
नीम कुदरत का वरदान, निंबोली में औषधीय गुणों की भरमार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : नीम के फल यानी निंबोली को लोग अनुपयोगी समझकर नजरअंदाज कर देते है, लेकिन आयुर्वेद के जानकार इसकी महत्ता को बखूबी समझते हैं. गर्मी के मौसम में नीम के पेड़ पर निंबोली के गुच्छे लटकते हैं. खास बात यह है इस छोटे से फल को आयुर्वेद में किसी वरदान से कम नहीं समझा जाता. इसका सही और निर्धारित मात्रा में उपयोग करें तो ये स्वास्थ्य, सौंदर्य और खेती के लिए वरदान है.

आज भी आयुर्वेद के अधिकांश जानकर निंबोली को तोड़कर गुठलियों से पाउडर तैयार करते हैं, इसे सालों तक स्टोर करके रखा जाता है, इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे बेहद खास बनाते हैं. यही वजह है कि कड़वी निंबोली से शरीर और त्वचा को लाभ सहित खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाती है.

बुरहानपुर जिला आयुष अधिकारी डॉ. कविता गढ़वाल (ETV BHARAT)

निंबोली बालों और स्किन को संक्रमण से बचाती है

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बालों को संक्रमण से बचाने, सिल्क और चमकदार बनाने के लिए महंगे और ब्रांडेड लिक्विड और ऑइल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में खास बात यह है कि बालों के लिए भी निंबोली बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेदिक पद्धति से निंबोली से तैयार तेल या लेप बालों को डैंड्रफ फ्री रखता है. साथ ही सिर की त्वचा को संक्रमण से भी बचाने में मदद करता है, इससे सिर के बाल मजबूत व घने होते हैं.

Neem Tree leaf anti bacterial
निंबोली बालों और स्किन को संक्रमण से बचाती है (ETV BHARAT)

निंबोली मनुष्य के शरीर को अंदरूनी रूप से भी फिट रखने का काम करती है. इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. आयुष विभाग के डॉक्टर्स लोगों को निंबोली के उपयोग की सलाह देते हैं. यही वजह है कि यह खून को फ़िल्टर करने, पेट में पनपते कीड़ों को नष्ट करने सहित मुंह व गले के छालों को ठीक करने में भी सहायक मानी जाती है.

खेती में भी काफी मददगार है निंबोली

निंबोली का तेल मच्छरों को दूर भगाता है. लोग निंबोली तेल से घरों और खेतों में मच्छर भगा सकते हैं. खेती किसानी में नीम की खली और रस प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं. इससे न केवल फसलों की रक्षा होती है, बल्कि अच्छी पैदावार भी होती है. आज भी कई किसान खेतों में नीम के तेल और पत्तियों का इस्तेमाल करते है, ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके.

जिला आयुष अधिकारी डॉ. कविता गढ़वाल ने बताया "नीम एक औषधीय पौधा है, जो शरीर के लिए बेहद उपयोगी और फायदेमंद है. इस पौधे की पत्तियां, छाल, लकड़ी और निंबोली प्रकृति का वरदान है. नीम की छाल से औषधि तैयार की जाती है."

स्किन की देखभाल में सहायक

कविता गढ़वाल के अनुसार "नीम की पत्तियां थैरेपी में उपयोग होती है. इसके अलावा त्वचा की देखभाल में निंबोली का महत्वपूर्ण योगदान है. यह चेहरे के मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में मददगार होती है. इससे त्वचा साफ और चमकदार होती है. नीम की पत्ती के प्राकृतिक तत्व झुर्रियों को कम करते हैं. हर व्यक्ति ने नीम का उपयोग जरूरी करना चाहिए. नीम की दातून करने से दांत मजबूत होते हैं."

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