पिता के निधन पर बच्चों की मदद, नर्सरी से 8वीं तक फ्री पढ़ाई, एडमिशन ओपन

बुरहानपुर में पिता के आकस्मिक निधन पर बच्चों की होगी निशुल्क पढ़ाई, नर्मदा गुरुकूलम उठाएग पढ़ाई का खर्चा.

BURHANPUR CHILDREN FREE EDUCATION
बच्चों की निशुल्क पढ़ाई से अभिभावकों को मिली मदद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: सोनू सोहले

बुरहानपुर: बहादरपुर गांव में एक निजी स्कूल संचालिका ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है. उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को निशुल्क पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, जिनके पिता का किसी हादसे में आकस्मिक निधन हो चुका है. ऐसे बच्चों को उन्होंने कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक निशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया है. उनकी पढ़ाई का खर्च स्वयं स्कूल प्रबंधन ने उठाने का निर्णय लिया है.

स्कूल प्रबंधन उठाएगा पढ़ाई का खर्चा

बहादरपुरा गांव में नर्मदा गुरुकूलम इंग्लिश मीडियम स्कूल की संचालिका दीपिका सोनी उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है. पिता के निधन के बाद मां के सामने बच्चों के भविष्य गढ़ने की परेशानी खड़ी हो जाती है. इस समस्या को देखते हुए नर्मदा गुरुकूलम के संचालिका ने उनकी मदद के लिए कदम उठाया है. जिसमें उन बच्चों को नर्सरी से 8वीं तक मुफ्त में पढ़ाया जाएगा.

नर्सरी से 8वीं तक फ्री पढ़ाई (ETV Bharat)

2 बच्चों ने लिया है एडमिशन

नर्मदा गुरुकुलम स्कूल संचालिका दीपिका सोनी ने बताया कि "अमातौर पर किसी भी परिवार में पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है. ऐसे समय में मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को पढ़ाई प्रभावित होती है. विकट परिस्थितियों में कई परिवारों के सामने बच्चों का भविष्य संवारने का संकट खड़ा हो जाता है. अब हमने ऐसे बच्चों को 8वीं तक निशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है. इन बच्चों को नर्सरी से 8वीं तक मुफ्त पढ़ाएंगे. फिलहाल 2 बच्चियों को प्रवेश दिया है, यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा."

बच्चों की निशुल्क पढ़ाई से अभिभावकों को मिली मदद

अभिभावक भूरी बाई ने बताया कि "मेरे पति का निधन हो चूका है. इससे आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है. बेटी को पढ़ाने में काफी दिक्कत हो रही थी. लेकिन दीपिका सोनी ने कक्षा नर्सरी से 8वीं तक निशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है. जिससे बड़ी राहत मिली है और मेरी बेटी उनके स्कूल में निशुल्क पढ़ रही है. उन्होंने अन्य बच्चों के लिए भी निशुल्क पढ़ाने का संकल्प लिया है."

MP father died children education
पिता के आकस्मिक निधन पर बच्चों की होगी निशुल्क पढ़ाई (ETV Bharat)

वहीं, अभिभावक दीपिका बाई ने बताया कि "मेरे पति इस दुनिया में नहीं है. जिससे मेरी बेटी का पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. ऐसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल में निशुल्क प्रवेश मिला है, तो अब वह पढ़-लिखकर अपना भविष्य गढ़ सकती है. यह पहल मेरे लिए बहुत ही मददगार है."

फीस जमा नहीं होने पर बेटे को परीक्षा में नहीं मिली थी एंट्री

यह पहल उन्होंने खुद की घटना से प्रभावित होकर शुरू की है. उनका कहना है कि "कक्षा चौथी में मेरे बेटे की फीस जमा नहीं होने के कारण उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था. इससे मुझे काफी ठेस पहुंची थी. अब काफी संघर्ष के बाद हमने खुद की पाठशाला खोली है, यहां 2 असहाय बच्चों को इंग्लिश मीडियम में निशुल्क पढ़ा रही हूं." उन्होंने ऐसे बच्चों से स्कूल में एडमिशन कराने की भी अपील की है, जिनके पिता जीवित नहीं हैं.

