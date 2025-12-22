बुरहानपुर में मिला 975 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन का जखीरा, नष्ट कर डामर बनाने में होगा इस्तेमाल
बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट कंपनी में छापेमारी कर जब्त की गई प्रतिबंधित पॉलीथिन, मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई.
Published : December 22, 2025 at 6:28 PM IST
बुरहानपुर: नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारा. यहां से टीम ने 975 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की है. ये पॉलीथिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी व्यापारी ने मंगाई है. निगम की टीम ने ट्रांसपोर्टर से पॉलीथिन के असली मालिक की जानकारी जुटाई है. अधिकारियों ने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं.
पॉलीथिन को नष्ट कर डामर निर्माण में होगा इस्तेमाल
निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन का जखीरा उतारा गया है. सूचना मिलते ही निगमायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुखबिर के सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में छापा मारकर बड़ी मात्रा में पॉलीथिन जब्त की गई है. इस जब्त पॉलीथिन को नियमानुसार नष्ट किया जाएगा और इसका इस्तेमाल डामर निर्माण में होगा.
975 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त
प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक राकेश कुशवाहा ने बताया, "निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. बताए गए ट्रांसपोर्ट कंपनी में दबिश दी, जहां जांच के दौरान वहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन पाई गई. जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया है. इसका वजन 975 किलोग्राम आंका गया है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
व्यापारियों से पर्यावरण संरक्षण की अपील
इस पूरे मामले में निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि "शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें.
इस छापेमारी की कार्रवाई में शामिल टीम के निगमकर्मी अजय कन्नाडे ने बताया कि "प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग और भंडारण पूरी तरह गैरकानूनी है. इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है. टीम को जब भी सूचना मिलती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं. यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी."