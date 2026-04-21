ETV Bharat / state

बुरहानपुर में 2 घूंट के लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई, नादियामाल में ग्रामीण पहाड़ी गड्ढे से इकठ्ठा करते हैं पानी

आदिवासी बाहुल्य बाकड़ी क्षेत्र के नादियामाल गांव में करीब 200 परिवार झोपड़ियों में रहकर जीवन यापन करते हैं. यह गांव वनग्राम है यानि वन विभाग के अधीन आता है. पूरे साल भर प्यास बुझाने के लिए पहाड़ी गड्ढे के पानी पर ही निर्भर रहते हैं. इस गांव में ना नल है, ना ही हेंडपंप. उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरकर एक पहाड़ी गड्ढा है, जो इन ग्रामीणों के लिए प्यास बुझाने और अन्य जरूरत को पूरा करने का एकमात्र स्त्रोत है.

बुरहानपुर: नेपानगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाकड़ी के वनग्राम नादियामाल में आदिवासी ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. यह स्थान जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है. इस गांव में कोई स्थाई जलस्त्रोत नहीं है. जिसके चलते ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है. यहां गांव में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं.

पहाड़ी गड्ढे के पानी पर निर्भर हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

2 किलोमीटर दूर से बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, गांव की समस्या से अवगत कराया, बावजूद इसके अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इनकी सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई है. ग्रामीण सुनील निगवाल ने बताया कि "सभी परिवार करीब 2 से 3 पीढ़ियों से नादियामाल गांव में रह रहे हैं. इस गांव में महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं. उबड़-खाबड़ रास्तों पर पैदल चलकर पानी लाना उनकी मजबूरी बन चुका है."

'गांव में नहीं है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधाएं'

स्थानीय निवासी लिम सिंह मेहता बताते हैं कि "इस गांव में पेयजल के स्थायी स्त्रोत नहीं हैं. संबंधित अधिकारियों से पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है. लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है. बारिश के दिनों में प्यास बुझाने का यह सफर बेहद कठिन साबित होता है. कच्चे और पथरीले रास्तों से पैर फिसलते हैं लेकिन बूंद-बूंद पानी की चाह में उन्हें यह परेशानी झेलना पड़ती है."

कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि "नादियामाल गांव वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बसाया गया है. समय समय पर पेयजल की व्यवस्था की जाती है, मैंने अधिकारियो को निर्देशित किया है, यहां पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए."