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बुरहानपुर में लगे नीले रंग के रहस्यमयी पोस्टर, पुलिस ने आनन-फानन में हटवाए

बुरहानपुर में लगे नीले रंग के रहस्यमयी पोस्टर ( ETV BHARAT )

मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने तुरंत सभी पोस्टर हटवाना शुरू किए. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने कुछ ही देर में सारे पोस्टर हटावा दिए. ये पोस्टर किसने और किस मंशा से लगाए, इसकी जांच की जा रही है.

बुरहानपुर : शहरवासी सोमवार सुबह जब जागे और घर से बाहर निकले तो चौराहों पर खंभों पर रहस्यमयी नीले रंग के पोस्टर देखकर चौंक गए. ये पोस्टर शहर के कई स्थानों पर लगाए गए. पोस्टर में केवल हथौड़ा सिंबल और 18 जून 2026 तारीख अंकित है. इन रहस्यमयी पोस्टर से लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठे.

बुरहानपुर के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे नीले रंग के रहस्यमयी पोस्टरों ने सबको हैरान कर दिया है. पोस्टर में किसी संस्था, संगठन या कार्यक्रम की जानकारी या नाम नहीं दिया गया. इससे लोगों में सस्पेंस बन गया है. पोस्टर किसने लगाए, क्यों लगाए, किस मंशा से लगाए गए है. पुलिस को पता चला कि यह पोस्टर किसी शैक्षणिक संस्था ने लगाए गए.

पोस्टर लगाने का मकसद क्या, लोगों में सस्पेंस (ETV BHARAT)

पुलिस ने पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालक और छपवाने वाले शख्स को जवाब तलब किया है. हालांकि अभी संदिग्ध के आधार पर ही नोटिस लिया है. एक बार संदिग्ध व्यक्ति से बात की जाएगी, इसके बाद तस्वीर कुछ साफ हो सकेगी.

पोस्टर लगवाने वाले संदिग्ध व्यक्ति तलब

सीएसपी गौरव पाटिल ने बताया "इन पोस्टरों की सूचना पुलिस को मिली है, जगह-जगह पोस्टर लगाए गए. इसके बाद संबंधित थाना प्रभारियों को पोस्टरों की जानकारी जुटाने के लिए सूचित किया, पुलिस को प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये पोस्टर किसी कोचिंग शैक्षणिक संस्था ने लगाए हैं. हमने पोस्टर छापने वाले और प्रायोजक को बुलाया है. उनसे पोस्टर लगाने के कारण और मंशा की जानकारी जुटाएंगे."

पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे. इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आगामी दिनों में प्रिटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित होंगी, उन्हें भ्रम फैलाने या विवादित पोस्टर न छापने की हिदायत देंगे. साथ ही गाइडलाइन के तहत पोस्टर छापने के निर्देश दिए जाएंगे.