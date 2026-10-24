मुस्लिम तेली समाज की बड़ी पहल, दहेज, बैंड-बाजा समेत कई चीजों पर पाबंदी
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुस्लिम तेली समाज ने इज्तेमाई-शादी के आयोजन का किया ऐलान, 21 जोड़े की होगी फ्री शादी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:52 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुस्लिम तेली समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है. यहां पहली बार 21 जोड़ों के सामूहिक निकाह सम्मेलन का ऐलान किया गया है, इस निकाह में फिजूलखर्ची पर रोकने, दहेज लेनदेन और बैंड बाजा बजाने सहित अन्य प्री वेडिंग शूट पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला लिया है. इससे अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परिजनों को छुटकारा मिलेगा.
महज 21 हजार रु में शादी
खास बात ये है कि कमेटी द्वारा दूल्हा-दुल्हन के परिजनों से महज 21 हजार रु का पंजीयन शुल्क लेकर सादगीपूर्ण निकाह कराया जाएगा. इसके एवज में नवदंपती को फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन, पेटी पलंग, अलमारी सहित गृहस्थी का सामान का तोहफा दिया जाएगा. इससे न सिर्फ बेहद खर्चीले निकाह से राहत मिलेंगी, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का बेटा या बेटी का निकाह कराने का सपना साकार होगा.
कई राज्यों के जोड़े ने कराया पंजीयन
22 नवंबर को इज्तेमाई शादी यानी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इस सम्मेलन में प्रदेश के इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, महाराष्ट्र के जलगांव, अकोला, पाचौरा सहित कई राज्यों के जोड़ों ने भी पंजीयन कराया है. इसमें फिलहाल 15 जोड़ों ने अपनी सहमति से रजिस्ट्रेशन किया है. जबकि 21 जोड़ों के निकाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक माह के भीतर लक्ष्य पूरा करने की योजना तैयार की गई है.
शादी के आर्थिक बोझ से मिलेगी राहत
मुस्लिम तेली समाज में भी शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची बढ़ गई है, ऐसे में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए समाज के लोगों ने सामूहिक निकाह सम्मेलन का संकल्प लिया है, मुस्लिम तेली समाज के गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मुहैया कराने की दिशा में एक सराहनीय प्लान है. इसके अलावा आपसी भाईचारे और एकजुटता को मजबूत करने के मकसद से भी यह निर्णय लिया गया है.
फिजूलखर्ची रुकेगी, कर्जदार होने से बचेंगे
मुस्लिम तेली समाज के रियाज फारुक खोकर बताते हैं, '' वर्तमान में शादियों में फिजूलखर्ची ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिसके कारण कई गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ता हैं. वह शादी ब्याह कराने के बाद कर्जदार तक हो जाते हैं. ऐसे में पहली बार समाज में शादी-ब्याह को प्रतिष्ठा और दिखावे से जोड़ने के बजाय सादगी, आपसी सहयोग और मानवता को प्राथमिकता देने की पहल की नींव रखी गई है.''
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रियाज ने आगे बताया, '' हमने 21 जोड़ों के निकाह का प्लान तैयार किया है. इससे पहले तैयारी शुरू हो गई है. नाम मात्र का शुल्क लेकर जोड़ों को 11 बड़े आइटम तोहफे में दिए जाएंगे, इसमें फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पलंग, अलमारी सहित स्टील के बर्तन सेट शामिल हैं. इसी तरह समाज के सक्षम लोग भी सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराएंगे.''