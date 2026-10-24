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मुस्लिम तेली समाज की बड़ी पहल, दहेज, बैंड-बाजा समेत कई चीजों पर पाबंदी

बुरहानपुर में मुस्लिम समुदाय का सामूहिक विवाह समारोह का होगा आयोजन ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुस्लिम तेली समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है. यहां पहली बार 21 जोड़ों के सामूहिक निकाह सम्मेलन का ऐलान किया गया है, इस निकाह में फिजूलखर्ची पर रोकने, दहेज लेनदेन और बैंड बाजा बजाने सहित अन्य प्री वेडिंग शूट पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला लिया है. इससे अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परिजनों को छुटकारा मिलेगा.

महज 21 हजार रु में शादी खास बात ये है कि कमेटी द्वारा दूल्हा-दुल्हन के परिजनों से महज 21 हजार रु का पंजीयन शुल्क लेकर सादगीपूर्ण निकाह कराया जाएगा. इसके एवज में नवदंपती को फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन, पेटी पलंग, अलमारी सहित गृहस्थी का सामान का तोहफा दिया जाएगा. इससे न सिर्फ बेहद खर्चीले निकाह से राहत मिलेंगी, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का बेटा या बेटी का निकाह कराने का सपना साकार होगा.