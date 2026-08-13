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देश आजाद हुआ, पीढ़ियां बदली, लेकिन तिरंगे से रिश्ता नहीं, पढ़िए इस मुस्लिम परिवार की देशभक्ति

यह कहानी जामा मस्जिद क्षेत्र निवासी हनीफ भाई और उनके पुर्वज की है. हनीफ भाई ने अंग्रेज शासित भारत में तिरंगा बनाने का काम शुरू किया था. जिसे आज उनके बेटे लियाकत हुसैन मजबूती से थामे हुए हैं. जानकारी के अनुसार, आजादी से पहले हनीफ भाई अंग्रेजों से चोरी-छिपे तिरंगा बनाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देते थे. उन्होंने अंग्रेजो के भय को दरकिनार कर देशहित में अपनी अहम भूमिका निभाई थी. जिसे आज भी उनके परिवार वाले कर रहे हैं.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश सहित देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय ध्वज की खरीदारी में तेजी आई है. स्वतंत्रता दिवस की खुशी में लोग बढ़-चढ़कर तिरंगा खरीद रहे हैं. मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला इन दिनों तिरंगे से सराबोर नजर आ रहा है. जामा मस्जिद तिरंगे के रंगों में रंगी नजर आ रही है. इस क्षेत्र में एक ऐसा मुस्लिम परिवार है जो दो पीढ़ियों से तिरंगा बनाने के काम को मजबूती से थामे हुए है.

अंग्रेजों के जमाने से बना रहे तिरंगा (ETV Bharat)

पीढ़ियां बदलीं, तिरंगे से रिश्ता नहीं

हनीफ भाई के बेटे लियाकत हुसैन का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने में तिरंगा छापने वाली डाई आज भी लियाकत के पास सुरक्षित रखी हुई है. उन्होंने अपने पिता से तिरंगा बनाने की कला सीखी, पिता की विरासत को लियाकत ने आज भी जीवंत रखा है, हालांकि इस आधुनिक युग में रेडीमेड तिरंगा मिलने लगा है, लेकिन अब भी कुछ दीवाने ऐसे हैं जो हैंडमेड तिरंगा फहराते हैं. सरकारी दफ्तरों और देशप्रेमी इनके पास से तिरंगा खरीदते हैं. लियाकत के पास 50 रूपये से लेकर 1800 रूपये तक के तिरंगे मौजूद हैं.

बाजारों में तिरंगे की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)

अंग्रेज के जमाने में शुरू किया था काम

लियाकत हुसैन का दावा है कि उनके पिता हनीफ ने अंग्रेज शासित भारत में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम शुरू किया था. धीरे-धीरे वक्त बदलता गया, इसके बाद महापुरुषों के योगदान से देश आजाद हुआ, आजाद भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का स्वरूप और पहचान मजबूत हुई, लेकिन इस परिवार ने अपनी विरासत और परंपरा को कभी टूटने नहीं दिया, आज भी इस परिवार के सदस्य गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ तिरंगा तैयार करते हैं.

लियाकत की पत्नी तिरंगा सिलती हैं और वह खुद अशोक चक्र छापते हैं. वह बताते हैं कि यह सिर्फ कपड़े के तीन रंग नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और अपने पूर्वजों की विरासत है. इसे आज भी पूरी जिम्मेदारी से संजोकर रखा है, पूरा परिवार गर्व से तिरंगा बनाता है. इस तिरंगे की सिलाई के हर टांके के साथ देश की एकता की कहानी बयां होती है. आजादी से पहले तिरंगा में चरखा छपता था. अब अशोक चक्र छपता है.