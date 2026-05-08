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इस शहर में ब्लैकबोर्ड से दिये जाते हैं शुभ और शोक संदेश, यहां जीवित है मुगलकालीन परंपरा

बुरहानपुर में ब्लैकबोर्ड को माना जाता है भरोसेमंद सूचना का माध्यम, जनसमस्या की सूचना पढ़ते ही अधिकारी करते हैं त्वरित कार्रवाई.

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ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाते हैं शोक और शुभ संदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
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बुरहानपुर: मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, विरासत और संस्कृति के लिए पूरे देशभर में मशहूर है. इस शहर में मुगलकालीन परंपरा आज भी जीवित है, यहां इकबाल चौक और गांधी चौक सहित उपनगर लालबाग में ब्लैकबोर्ड लगाए जाते हैं. इन बोर्ड्स पर जनसमस्या, शोक संदेश, शुभ संदेश और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती हैं.

प्रचार-प्रसार के लिए ब्लैकबोर्ड का सहारा

एक तरफ इंटरनेट की क्रांति से आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. सूचना, संदेश और न्योता भेजने के लिए लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निर्भर हो चुके हैं. वहीं, आज भी बुरहानपुर के कई प्रमुख बाजारों और मोहल्लों में हिंदी और उर्दू भाषा में ब्लैकबोर्ड लिखने की प्रथा प्रचलित है. इन जगहों पर प्रसार-प्रचार के लिए भी ब्लैकबोर्ड का सहारा लिया जाता है.

ब्लैक बोर्ड को माना जाता है भरोसेमंद सूचना का माध्यम (ETV Bharat)

आज भी सूचना देने का पहला माध्यम है ब्लैकबोर्ड

इतिहासकारों मोहम्मद नौशाद का कहना है कि "आजादी दिलाने में भी इन ब्लैकबोर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जब सूचना प्रसारण के कोई संसाधन नहीं थे, तब लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने के लिए ब्लैकबोर्ड का सहारा लिया जाता था. लेकिन बुरहानपुर शहर में आज भी चौराहों और कई मोहल्लों में सूचना एवं संदेश प्रसारित करने के मकसद से ब्लैकबोर्ड लगाए गए हैं. इंटरनेट के जरिए संचालित होने वाले सोशल मीडिया के इस दौर में अभी भी यह बोर्ड लोगों के लिए सूचना देने का पहला माध्यम है. इस पर बकायदा सूचना और संदेश भी लिखे जाते हैं. जिसे पढ़कर लोग सूचना से अवगत होते हैं."

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प्रचार प्रसार के लिए ब्लैकबोर्ड का सहारा (ETV Bharat)

सूचना पढ़ते ही होती है त्वरित कार्रवाई

आधुनिकता के इस युग में मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए चंद सेकेंडों में सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन ऐतिहासिक बुरहानपुर शहर में इतिहास प्रेमियों ने आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा संजोए रखी है. प्राचीनकाल में ब्लैकबोर्ड स्थापित किए गए थे. उस समय से अब तक इन ब्लैकबोर्ड पर गमी, शुभ प्रसंग, धार्मिक आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां लिखी जाती हैं. खास बात यह है कि दिनभर कई राहगीर बोर्ड देखकर ठहर जाते हैं. इन चौराहों पर लगे बोर्ड पर सूचनाएं पढ़ते हैं. इतना ही नहीं इन बोर्ड पर लिखी गई समस्या पढ़कर जिम्मेदार लोग इसका निराकरण भी त्वरित रूप से करते हैं.

हस्तलिखित संदेश लोगों के लिए है भरोसेमंद

स्थानीय निवासी जहिर अब्बास ने बताया कि "इस आधुनिक युग में आज भी कई लोग सोशल मीडिया से दूर हैं. वे हस्तलिखित संदेशों को महत्व देते हैं. ऐसे लोगों के लिए यह ब्लैकबोर्ड आज भी भरोसेमंद सूचना तंत्र साबित हो रहे हैं. ब्लैकबोर्ड समाज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. हमारे मोहल्ले में धार्मिक आयोजन या किसी के निधन की सूचना और जन समस्या ब्लैकबोर्ड पर ही लिखी जाती है. इससे सीधे जानकारी लोगों और प्रशासन तक पहुंचती है."

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जनसमस्या की सूचना पढ़ते ही अधिकारी करते हैं त्वरित कार्रवाई (ETV Bharat)

जनसमस्या से प्रशासन को रू-ब-रू कराने में मददगार

उपनगर लालबाग क्षेत्र में करीब 30 वर्षों से राकेश चौकसे ब्लैकबोर्ड पर लेखन का कार्य करते आ रहे हैं. वे नि:शुल्क रूप से अपनी सेवाएं देते हैं. अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और वे उनकी समस्याओं को ब्लैकबोर्ड पर लिख देते हैं. जब समस्या जिम्मेदारों तक पहुंचती है, तो इसका निराकरण भी होता है.

राकेश चौकसे ने बताया कि "यह बोर्ड न सिर्फ आम नागरिकों के बीच संदेश पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी जनसमस्या से रू-ब-रू कराने में मददगार साबित होता है. इस बोर्ड पर समस्या लिखने के बाद कई बार प्रशासन ने इन समस्याओं का निराकरण किया है. यही वजह है कि आज भी आम नागरिकों में ब्लैकबोर्ड मीडिया का क्रेज बरकरार है."

इतिहासकार मोहम्मद नौशाद बताते हैं कि "ब्लैकबोर्ड पर लिखने की नींव मुगल काल में रखी गई थी. यह हमारे शहर की एंटीक परंपरा है, जो आज भी पूरे शिद्दत से निभाई जाती है. अब बदलते दौर में ब्लैकबोर्ड पढ़ने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है. वर्तमान में लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन अब भी कई लोग ब्लैकबोर्ड पढ़ना पसंद करते हैं. जैसे ही राहगीरों की नजर बोर्ड पर पड़ती है, वह संदेश पढ़ने रुक जाते हैं."

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