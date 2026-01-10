ETV Bharat / state

संकट में मुगलकालीन कुंडी भंडारा, कुंडी नंबर 35 धंसी, लिफ्ट बंद होने से टूरिस्ट निराश

बुरहानपुर के कुंडी भंडारा की कुंडी धंसी ( ETV Bharat )